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Малолітній лучанин заперечує жорстоке вбивство кошеняти

Малолітній лучанин заперечує жорстоке вбивство кошеняти
Малолітній лучанин, якого підозрюють у катуванні кошеняти, заперечує свою вину. Він переконує працівників ювенальної поліції, що не вбивав тварини.

Про це у коментарі ІА Конкурент розповіла речниця Волинської поліції Ольга Бузулук.

«Хлопчика, який міг це скоїти, встановили. Це той хлопець, на якого вказували свідки. На разі він заперечує вину, каже, що не вбивав кошеня. З ним продовжує працювати ювенальна поліція», – розповіла Ольга Бузулук.

Також речниця поліції повідомила, що кримінальне провадження за вказаним фактом не відкривалося. Триває перевірка всіх обставин інциденту. Якщо провину дитини встановлять – на батьків складуть відповідні адміністративні протоколи.

Нагадаємо, у Луцьку на проспекті Соборності, 25 знайшли тіло закатованого кошеняти. Очевидно, що з тварини познущалися, зокрема у неї були виколоті очі. Люди вважають, що до звірства причетний один із малолітніх мешканців будинку.

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Теги: котеня, вбивство, Луцьк
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