Малолітній лучанин заперечує жорстоке вбивство кошеняти





Про це у коментарі Ольга Бузулук.



«Хлопчика, який міг це скоїти, встановили. Це той хлопець, на якого вказували свідки. На разі він заперечує вину, каже, що не вбивав кошеня. З ним продовжує працювати ювенальна поліція», – розповіла Ольга Бузулук.



Також речниця поліції повідомила, що кримінальне провадження за вказаним фактом не відкривалося. Триває перевірка всіх обставин інциденту. Якщо провину дитини встановлять – на батьків складуть відповідні адміністративні протоколи.



Нагадаємо, у Луцьку на проспекті Соборності, 25

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