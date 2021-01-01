Де у Луцьку будуть відключати світло 8 вересня. АДРЕСИ





Про це повідомляє Луцькрада.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 09:00 до 16:30 - вул. Запорізька (Частково), вул. Козацька, вул. Теремнівська (частково).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт у середу, 8 вересня, у Луцьку кілька вулиць залишаться без світла.Про це повідомляє Луцькрада.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 09:00 до 16:30 - вул. Запорізька (Частково), вул. Козацька, вул. Теремнівська (частково).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію