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Де у Луцьку будуть відключати світло 8 вересня. АДРЕСИ

Де у Луцьку будуть відключати світло 8 вересня. АДРЕСИ
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт у середу, 8 вересня, у Луцьку кілька вулиць залишаться без світла.

Про це повідомляє Луцькрада.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 09:00 до 16:30 - вул. Запорізька (Частково), вул. Козацька, вул. Теремнівська (частково).

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Теги: світло, відключення, Луцьк
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