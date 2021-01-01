Де у Луцьку будуть відключати світло 8 вересня. АДРЕСИ
Сьогодні, 18:45
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт у середу, 8 вересня, у Луцьку кілька вулиць залишаться без світла.
Про це повідомляє Луцькрада.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 16:30 - вул. Запорізька (Частково), вул. Козацька, вул. Теремнівська (частково).
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Про це повідомляє Луцькрада.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 16:30 - вул. Запорізька (Частково), вул. Козацька, вул. Теремнівська (частково).
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