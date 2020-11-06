У волинському місті хочуть підняти тариф на тепло. ЦІНИ
Сьогодні, 15:16
Теплоенерго у Володимирі оголосило про намір збільшити тарифи для бюджетних установ та населення. Попередній тариф став неокупним і є збитковим для підприємства, адже значно зросла вартість його складників.
Так, як повідомили БУГу на брифінгу в мерії 7-го вересня, Кабмін раніше гарантував сталу ціну на газ для населення, але зросло транспортування газу і вартість електроенергії. Виникло питання щодо коригування тарифів.
Так у запропонованих до розгляду підприємством теплових мереж тарифах ціна теплоносія для бюджетних установ збільшиться у два рази. Для населення – всього на 17%.
Планові тарифи складають (з ПДВ):
Населення: теплова енергія та послуга з постачання теплової енергії – 2206,81 грн./Гкал, послуга з постачання гарячої води – 139,15 грн./куб.м;
Бюджетні установи і організації: теплова енергія – 3863,088 грн./Гкал, послуга з постачання гарячої води – 245,57 грн./куб.м;
Інші споживачі: теплова енергія та послуга з постачання теплової енергії – 3651,312 грн./Гкал.
Як йдеться в повідомленні, обгрунтуванням зміни тарифу є зростання основних складових витрат, зокрема:
1) зростання ціни природного газу з транспортуванням та розподілом: у тарифах для населення – на 13%; бюджету – на 75%; інших споживачів – на 63%;
2) зростання ціни електроенергії: у тарифах для населення та інших споживачів – на 20%; бюджету – на 72%;
3) зростання тарифу на водопостачання: у тарифах для населення та інших споживачів – на 66%; бюджету – на 7%;
4) у зв’язку із зростанням законодавчо визначеного прожиткового мінімуму та внесенням змін до Галузевої угоди – зростання заробітної плати з нарахуваннями: у тарифах для населення та інших споживачів – на 41%; бюджету – на 18%.
Остаточно рішення про коригування тарифів ще не прийняли.
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Так, як повідомили БУГу на брифінгу в мерії 7-го вересня, Кабмін раніше гарантував сталу ціну на газ для населення, але зросло транспортування газу і вартість електроенергії. Виникло питання щодо коригування тарифів.
Так у запропонованих до розгляду підприємством теплових мереж тарифах ціна теплоносія для бюджетних установ збільшиться у два рази. Для населення – всього на 17%.
Планові тарифи складають (з ПДВ):
Населення: теплова енергія та послуга з постачання теплової енергії – 2206,81 грн./Гкал, послуга з постачання гарячої води – 139,15 грн./куб.м;
Бюджетні установи і організації: теплова енергія – 3863,088 грн./Гкал, послуга з постачання гарячої води – 245,57 грн./куб.м;
Інші споживачі: теплова енергія та послуга з постачання теплової енергії – 3651,312 грн./Гкал.
Як йдеться в повідомленні, обгрунтуванням зміни тарифу є зростання основних складових витрат, зокрема:
1) зростання ціни природного газу з транспортуванням та розподілом: у тарифах для населення – на 13%; бюджету – на 75%; інших споживачів – на 63%;
2) зростання ціни електроенергії: у тарифах для населення та інших споживачів – на 20%; бюджету – на 72%;
3) зростання тарифу на водопостачання: у тарифах для населення та інших споживачів – на 66%; бюджету – на 7%;
4) у зв’язку із зростанням законодавчо визначеного прожиткового мінімуму та внесенням змін до Галузевої угоди – зростання заробітної плати з нарахуваннями: у тарифах для населення та інших споживачів – на 41%; бюджету – на 18%.
Остаточно рішення про коригування тарифів ще не прийняли.
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