У волинському місті хочуть підняти тариф на тепло. ЦІНИ





Так, як повідомили



Так у запропонованих до розгляду підприємством теплових мереж тарифах ціна теплоносія для бюджетних установ збільшиться у два рази. Для населення – всього на 17%.



Планові тарифи складають (з ПДВ):



Населення: теплова енергія та послуга з постачання теплової енергії – 2206,81 грн./Гкал, послуга з постачання гарячої води – 139,15 грн./куб.м;

Бюджетні установи і організації: теплова енергія – 3863,088 грн./Гкал, послуга з постачання гарячої води – 245,57 грн./куб.м;



Інші споживачі: теплова енергія та послуга з постачання теплової енергії – 3651,312 грн./Гкал.



Як йдеться в повідомленні, обгрунтуванням зміни тарифу є зростання основних складових витрат, зокрема:



1) зростання ціни природного газу з транспортуванням та розподілом: у тарифах для населення – на 13%; бюджету – на 75%; інших споживачів – на 63%;



2) зростання ціни електроенергії: у тарифах для населення та інших споживачів – на 20%; бюджету – на 72%;



3) зростання тарифу на водопостачання: у тарифах для населення та інших споживачів – на 66%; бюджету – на 7%;



4) у зв’язку із зростанням законодавчо визначеного прожиткового мінімуму та внесенням змін до Галузевої угоди – зростання заробітної плати з нарахуваннями: у тарифах для населення та інших споживачів – на 41%; бюджету – на 18%.



Остаточно рішення про коригування тарифів ще не прийняли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Теплоенерго у Володимирі оголосило про намір збільшити тарифи для бюджетних установ та населення. Попередній тариф став неокупним і є збитковим для підприємства, адже значно зросла вартість його складників.Так, як повідомили БУГу на брифінгу в мерії 7-го вересня, Кабмін раніше гарантував сталу ціну на газ для населення, але зросло транспортування газу і вартість електроенергії. Виникло питання щодо коригування тарифів.Так у запропонованих до розгляду підприємством теплових мереж тарифах ціна теплоносія для бюджетних установ збільшиться у два рази. Для населення – всього на 17%.Планові тарифи складають (з ПДВ):Населення: теплова енергія та послуга з постачання теплової енергії – 2206,81 грн./Гкал, послуга з постачання гарячої води – 139,15 грн./куб.м;Бюджетні установи і організації: теплова енергія – 3863,088 грн./Гкал, послуга з постачання гарячої води – 245,57 грн./куб.м;Інші споживачі: теплова енергія та послуга з постачання теплової енергії – 3651,312 грн./Гкал.Як йдеться в повідомленні, обгрунтуванням зміни тарифу є зростання основних складових витрат, зокрема:1) зростання ціни природного газу з транспортуванням та розподілом: у тарифах для населення – на 13%; бюджету – на 75%; інших споживачів – на 63%;2) зростання ціни електроенергії: у тарифах для населення та інших споживачів – на 20%; бюджету – на 72%;3) зростання тарифу на водопостачання: у тарифах для населення та інших споживачів – на 66%; бюджету – на 7%;4) у зв’язку із зростанням законодавчо визначеного прожиткового мінімуму та внесенням змін до Галузевої угоди – зростання заробітної плати з нарахуваннями: у тарифах для населення та інших споживачів – на 41%; бюджету – на 18%.Остаточно рішення про коригування тарифів ще не прийняли.

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