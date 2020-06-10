На дорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» – аварія з потерпілими

Чотири особи травмувалися внаслідок автопригоди у Рівненському районі. Одного з водіїв доправили у Волинську обласну клінічну лікарню.Повідомлення про ДТП на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» поблизу села Дерев’яне надійшло до поліції 7 вересня біля 06:45, інформує ГУНП у Рівненській області.Поліцейські попередньо на місці події встановили, що 49-річний киянин, водій автомобіля «SEAT Leon» з невстановлених поки причин допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем «Renault Kangoo» під керуванням 66-річного жителя села Зоря. Від удару останній транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.Внаслідок зіткнення травмувалося чотири особи. Водія автомобіля «SEAT» із закритою черепно-мозковою травмою, політравмою та забоєм хребта медики доставили до Волинської обласної клінічної лікарні. Жителів Зорі 66-річного водія із ЗЧМТ та переломом тазової кістки та його 68-річну пасажирку госпіталізували до лікарні в селище Клевань. Іще одну 62-річну пасажирку «Renault Kangoo після наданої допомоги відпустили додому.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відділення № 1 (м. Рівне) розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюють усі обставини.Водії обох транспортних засобів попередньо тверезі. У рамках кримінального провадження у них відібрали зразки крові. Транспортні засоби вилучили.