У двох громадах на Волині виявили незаконний видобуток піску





Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Як інформують екологи, у Велицькій громаді накрали піску на 11 мільйонів 635 тисяч гривень, а у Колодяжненській - на 14 мільйонів 130 тисяч гривень. За виявленими фактами Держекоінспекція звернулася до Нацполіції.



Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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