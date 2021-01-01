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У двох громадах на Волині виявили незаконний видобуток піску

У двох громадах на Волині виявили незаконний видобуток піску
У Волинській області перевірили дві об'єднанні територіальні громади - Велицьку і Колодяжненську. Там зафіксували факти незаконного видобування піску невстановленими особами.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Як інформують екологи, у Велицькій громаді накрали піску на 11 мільйонів 635 тисяч гривень, а у Колодяжненській - на 14 мільйонів 130 тисяч гривень. За виявленими фактами Держекоінспекція звернулася до Нацполіції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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Теги: пісок, видобуток
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