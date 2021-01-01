У Луцьку зупинили 19-річного водія з підробленими «правами»

Волинські патрульні у Луцьку виявили у керманича посвідчення водія з ознаками підробки.Про це йдеться на сторінці правоохоронців у Facebook.Сьогодні вранці під час патрулювання на проспекті Грушевського, що у Луцьку, за порушення ПДР поліцейські зупинили автомобіль Renault Megane.Під час спілкування з 19-річним керманичем та перевіркою документів, патрульні виявили розбіжності, які свідчили про те, що посвідчення водія має ознаки підробки. А саме — шрифт та фон фотографії не відповідають вимогам стандартів.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.