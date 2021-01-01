У Луцьку зупинили 19-річного водія з підробленими «правами»
Сьогодні, 15:40
Волинські патрульні у Луцьку виявили у керманича посвідчення водія з ознаками підробки.
Про це йдеться на сторінці правоохоронців у Facebook.
Сьогодні вранці під час патрулювання на проспекті Грушевського, що у Луцьку, за порушення ПДР поліцейські зупинили автомобіль Renault Megane.
Під час спілкування з 19-річним керманичем та перевіркою документів, патрульні виявили розбіжності, які свідчили про те, що посвідчення водія має ознаки підробки. А саме — шрифт та фон фотографії не відповідають вимогам стандартів.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці правоохоронців у Facebook.
Сьогодні вранці під час патрулювання на проспекті Грушевського, що у Луцьку, за порушення ПДР поліцейські зупинили автомобіль Renault Megane.
Під час спілкування з 19-річним керманичем та перевіркою документів, патрульні виявили розбіжності, які свідчили про те, що посвідчення водія має ознаки підробки. А саме — шрифт та фон фотографії не відповідають вимогам стандартів.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У двох громадах на Волині виявили незаконний видобуток піску
Сьогодні, 15:55
У Луцьку зупинили 19-річного водія з підробленими «правами»
Сьогодні, 15:40
На дорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» – аварія з потерпілими
Сьогодні, 15:31
У волинському місті хочуть підняти тариф на тепло. ЦІНИ
Сьогодні, 15:16
У Рівненській області після нападів на медиків у лікарнях встановлюють спеціальні тривожні кнопки
Сьогодні, 15:01
Медіа