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У Луцьку зупинили 19-річного водія з підробленими «правами»

У Луцьку зупинили 19-річного водія з підробленими «правами»
Волинські патрульні у Луцьку виявили у керманича посвідчення водія з ознаками підробки.

Про це йдеться на сторінці правоохоронців у Facebook.

Сьогодні вранці під час патрулювання на проспекті Грушевського, що у Луцьку, за порушення ПДР поліцейські зупинили автомобіль Renault Megane.

Під час спілкування з 19-річним керманичем та перевіркою документів, патрульні виявили розбіжності, які свідчили про те, що посвідчення водія має ознаки підробки. А саме — шрифт та фон фотографії не відповідають вимогам стандартів.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.

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Теги: Луцьк, водій, патрульна поліція
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