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Стартував продаж нової черги ЖК «Амстердам»*

Стартував продаж нової черги ЖК «Амстердам»*
Стартував продаж квартир нової черги ЖК “Амстердам” (с. Струмівка). У 5 під’їзді буде 20 квартир з різним плануванням площею від 40 м2 до 79 м2. На першому поверсі заплановані комерційні приміщення. Також на першому поверсі ЖК “Амстердам” розпочали продаж приміщень під офіси чи торгові заклади. Ціна за умови повної оплати - 25 000 грн/м2. Крім того, можливе розтермінування з першим внеском від 10%.

Про це повідомляє сайт Будівельної компанії "Інвестор".

З нагоди старту продажів нової черги - акція на 2-спальні квартири. При покупці можна отримати знижку від 1000 до 1500 доларів.

Які особливості акційної квартири?

- площа 60,74 м2,
- дві спальні площею 14,39 м2 і 10,54 м2,
- вітальня, об’єднана із кухнею - 20,05 м2,
- коридор 7,38 м2,
- роздільний санвузол,
- лоджія із виходом з вітальні та однієї спальні.

Квартири розташовані у новому 5 під’їзді, який уже почали будувати. При повній оплаті вартість акційної квартири буде становити від 41 000 $. Також є можливість розтермінування до вересня 2023 року.
Стартував продаж нової черги ЖК «Амстердам»*

При будівництві ЖК “Амстердам” використовують нову технологію монолітного будівництва з використанням керамічних блоків, яка дає ряд переваг:
- швидкі темпи будівництва,
- практичність: керамоблоки легко штукатурити,
- міцність стін: на відміну від газоблоків, на стіни із керомоблоків можна спокійно монтувати важкі меблі, техніку тощо,
- висока енергоефективність будівлі, краще зберігається тепло,
- гарна звукоізоляція,
- екологічність.



З інших особливостей ЖК “Амстердам” - архітектура та планування простору прибудинкової території. Тут передбачений затишний внутрішній двір з максимальною кількістю зелені та лаконічними доріжками, власні поквартирні “патіо” та жодної припаркованої автівки біля під’їзду. Стримані фасади, схилі дахи та сучасний декор додають простору відчуття камерності та затишку і відтворюють архітектурні традиції західноєвропейських міст.

Про особливість облаштування ЖК “Амстердам” розповів головний архітектор Майстерні МОСТ Дмитро Котляров. Читайте статтю “Європейські фасади, напіввідкритий двір та поквартирні “патіо”. Чим особлива архітектура ЖК “Амстердам” за посиланням.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: +38 067 543 48 71

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, продаж, Амстердам, Будівельна компанія
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