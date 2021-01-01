Чому росте і чи буде далі підвищуватися ціна на нерухомість*

У 2021 року спостерігається динаміка росту цін на нерухомість. Вона не спадає, ціни знову йдуть вгору і найближчим часом є передумови до росту вартості квадратного метра на ринку.1. На вартість квадратного метра прямо впливають зростання собівартості будівництва й інфляція, яка прискорилася орієнтовно до 8,5%. Ціни на основні будівельні матеріали зросли на 7-12%, кваліфікована робоча сила також стабільно дорожчає. Зокрема, вартість цегли та блоків в Україні підвищилась на 30%, металу на 43%. Це пов'язано з подорожчанням сировини, палива та логістики для промислових підприємств. У зв’язку з політичною нестабільністю переформовуються налагодженні канали співпраці.2. Скорочення частки житла економ-класу на користь класу "комфорт". За останні три роки частка першого в загальній структурі пропозиції житла скоротилася більш ніж утричі. Збільшується попит на ринку на більш якісніше житло з використанням сучасніших технологій, використання екологічних матеріалів у будівництві та оздоблені, кращим благоустроєм, створенням комерційної інфраструктури тощо.Ринок дуже активний, попит стійкий. На фоні підвищення цін на будматеріали, інфляційних процесів, зниження процентних ставок, доступної іпотеки та інших факторів, експерти не бачать тенденцій, які б свідчили про зниження цін на квартири. Важають, що до кінця 2021 року вартість житла зросте на 10 -15% у порівнянні з 2020 роком, до кінця 2023 року цей показник може досягнути 20 -30%Інвестиції в нерухомість, як демонструє компанія «Єврохолдінг», виконуючи свої зобов’язання перед покупцями, — це безпечно та надійно. І ціна на квадратні метри підвищуватиметься, тож ваш капітал лише зростатиме.Не відкладайте на завтра — інвестуйте сьогодні. Бронюйте квартири, фіксуйте ціну, користуйтесь розтермінуванням від забудовника. Ви ще можете придбати квартиру за хорошою ціною. Зараз найвигідніший момент, щоб здійснити мрію про власне житло або заробити.У місті компанія будує житловий квартал «Dream Town», що розташований на вул. Привокзальній, та житловий комплекс «Kyiv Sky», що на вул. Рівненській. Тут ви можете придбати квартири різних форматів, комерційні приміщення, паркінги. Також, завершується будівництво житлового комплексу «Яровиця», теж ще є цікаві пропозиції.Інвестуйте вигідно!Консультаційні центри: «Яровиця», вул. Яровиця, 17, 050 402 05 05«Dream Town», вул. Привокзальна, 10 А , 067 448 27 27«Kyiv Sky», вул. Рівненська, 4, 067 442 09 09.