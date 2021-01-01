45 днів і три операції: волинські лікарі врятували чоловіка зі складним діагнозом





Про це інформують на



Пацієнт з болями в животі, загальною слабкістю і температорую 39°С в терміновому порядку звернувся в КНП «НЦМЛ». Після огляду лікарем-хірургом йому встановили діагноз: гострий гнійний пельвіоректальний парапроктотит з поширенням на передню черевну стінкугрудної клітки;

злукова хвороба органів черевної порожнини, гостра тонкокишкова непрохідність.



Лікарі відразу провели операцію.



«Від початку лікування цілодобово працювало декілька медичних бригад над порятунком життя пацієнта. Це відділення реаніматологів, хірургів та анестезіологів», - йдеться у повідомленні.

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