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45 днів і три операції: волинські лікарі врятували чоловіка зі складним діагнозом

45 днів і три операції: волинські лікарі врятували чоловіка зі складним діагнозом
45 днів медики Нововолинської центральної міська лікарня рятували життя 42-річного пацієнта, провівши три операції. Йому встановили діагноз: гострий гнійний пельвіоректальний парапроктотит з поширенням на передню черевну стінкугрудної клітки.

Про це інформують на сторінці медзакладу у Facebook.

Пацієнт з болями в животі, загальною слабкістю і температорую 39°С в терміновому порядку звернувся в КНП «НЦМЛ». Після огляду лікарем-хірургом йому встановили діагноз: гострий гнійний пельвіоректальний парапроктотит з поширенням на передню черевну стінкугрудної клітки;
злукова хвороба органів черевної порожнини, гостра тонкокишкова непрохідність.

Лікарі відразу провели операцію.

«Від початку лікування цілодобово працювало декілька медичних бригад над порятунком життя пацієнта. Це відділення реаніматологів, хірургів та анестезіологів», - йдеться у повідомленні.

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Теги: Нововолинськ, лікарня, операції
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