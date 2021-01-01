45 днів і три операції: волинські лікарі врятували чоловіка зі складним діагнозом
Сьогодні, 16:32
45 днів медики Нововолинської центральної міська лікарня рятували життя 42-річного пацієнта, провівши три операції. Йому встановили діагноз: гострий гнійний пельвіоректальний парапроктотит з поширенням на передню черевну стінкугрудної клітки.
Про це інформують на сторінці медзакладу у Facebook.
Пацієнт з болями в животі, загальною слабкістю і температорую 39°С в терміновому порядку звернувся в КНП «НЦМЛ». Після огляду лікарем-хірургом йому встановили діагноз: гострий гнійний пельвіоректальний парапроктотит з поширенням на передню черевну стінкугрудної клітки;
злукова хвороба органів черевної порожнини, гостра тонкокишкова непрохідність.
Лікарі відразу провели операцію.
«Від початку лікування цілодобово працювало декілька медичних бригад над порятунком життя пацієнта. Це відділення реаніматологів, хірургів та анестезіологів», - йдеться у повідомленні.
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Про це інформують на сторінці медзакладу у Facebook.
Пацієнт з болями в животі, загальною слабкістю і температорую 39°С в терміновому порядку звернувся в КНП «НЦМЛ». Після огляду лікарем-хірургом йому встановили діагноз: гострий гнійний пельвіоректальний парапроктотит з поширенням на передню черевну стінкугрудної клітки;
злукова хвороба органів черевної порожнини, гостра тонкокишкова непрохідність.
Лікарі відразу провели операцію.
«Від початку лікування цілодобово працювало декілька медичних бригад над порятунком життя пацієнта. Це відділення реаніматологів, хірургів та анестезіологів», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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