Через Волинь намагалися незаконно провезти екскаватор

На митному посту «Доманове» Волинської митниці попередили незаконне ввезення спецтехніки на суму понад 400 тисяч гривень.Про це повідомляє Волинська митниця у фейсбуці.Прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного поста «Доманове» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина України. До митного контролю митному органу подали товаросупровідні документи, відповідно до яких в режимі «імпорт» переміщується вантаж, гусеничний екскаватор марки "JCB 860" за ціною 8800 Євро з литовської компанії на адресу громадянки України.У результаті повного митного огляду транспортного засобу виявили іншу експортну митну декларацію митних органів Литовської Республіки, згідно з якою ціна становить 14000 Євро. Таким чином, громадянка України, котра являлась отримувачем товару, при ввезенні на митну територію України екскаватора, подала до митного контролю документи, що містять неправдиві відомості щодо його фактурної вартості.Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Працівники Волинської митниці склалали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю 436,4 тис. гривень вилучили до рішення суду.