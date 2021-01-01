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Який інтервал радить робити МОЗ між щепленнями від COVID-19 і грипу

Який інтервал радить робити МОЗ між щепленнями від COVID-19 і грипу
В Україні наближається сезон захворювань на грип та ГРВІ, і щоб уникнути зараження, громадянам радять вакцинуватися. Це дозволяється робити разом зі щепленнями проти коронавірусу, але дотримуючись інтервалу.

Він має становити не менше двох тижнів. Про це розповів головний санітарний лікар, заступник очільника МОЗ Ігор Кузін, пише Обозреватель.

За його словами, цієї осені та зими очікується така сама епідемічна картина щодо сезонних захворювань, як і торік. Специфічного чи більш активного сплеску не прогнозують.

Уже зараз у країні починається період вакцинації від грипу, тому в Міністерстві охорони здоров’я рекомендують українцям робити щеплення.

«Допустиме поєднання вакцини проти коронавірусу і сезонного грипу. Це навіть рекомендовано. Але варто робити інтервал між двома COVID-щепленнями – 14 діб», – пояснив Кузін.

Він уточнив: укол вакцини проти грипу можна робити в період між першою і другою дозами препарату проти COVID-19. Проте важливо, щоб у різниці виходило зазначені два тижні.

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Теги: вакцинація, грип, коронавірус
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