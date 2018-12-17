Пересувні поштові відділення у волинських селах: як на зміни реагують люди. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Люди звикли, що усе необхідне можна зробити у стаціонарному відділенні. Найбільше це потрібно старшому поколінню, яке не користується картками і смартфонами.



Дізнатися, що про реформу “Укрпошти” думають у селі, вирушила наша знімальна група.



Начальниця Тростянецької пошти Наталія Клюкас працює тут більше 20 років. З того часу будівля “Укрпошти” та умови практично не змінилися. Підтікає дах, опалення немає. Взимку простіше тепліше вдягнутися, ніж нагріти це високе приміщення. Отримує ж за свою працю жінка всього дві тисячі гривень. І це при тому, що заробітну плату вже підняли, раніше було ще менше.



А ще відділення у Тростянці швидше нагадує не пошту, а продуктовий магазин. Так, каже жінка, у кожному відділенні. Товар беруть, але все ж не як у магазині. Та й дохід з цього мізерний – 7% від вартості. Та пошта, розповідає жінка, не пустує – люди йдуть сюди за послугами.



Останнім часом особливих покращень на пошті не відбувається. Приміщення не підтримують, термінал, огорожу та велосипеди для листонош придбали за гроші сільської ради. До слова, очільник Ківерцівської громади Олександр Ковальчук зазначив, поки що не висловлюватиметься з цього приводу.



Нині пошта у Тростянці обслуговує п’ять сіл. У штаті начальниця відділення та три листоноші. Мешканці кажуть: чули, що відділення можуть закрити у зв’язку з реформою Укрпошти. І цього дуже б не хотіли.



Як зазначив керівник “Укрпошти” Ігор Смілянський, у компанії планують провести повну цифровізацію. Зокрема, запустити більше двох тисяч пересувних відділень. Вони мають забезпечити доступ поштових та банківських послуг для жителів найвіддаленіших сіл. Та чи виявиться поштова реформа вдалою, та як новація позначиться на простих селянах, наразі говорити рано.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зовсім скоро левову частку поштових відділень у волинських селах замінить послуга на колесах. Пересувні поштомобілі мають забезпечити поштові та банківські послуги жителям найвіддаленіших сіл. Втім, не усі мешканці населених пунктів раді такій новації.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. Люди звикли, що усе необхідне можна зробити у стаціонарному відділенні. Найбільше це потрібно старшому поколінню, яке не користується картками і смартфонами.Дізнатися, що про реформу “Укрпошти” думають у селі, вирушила наша знімальна група.Начальниця Тростянецької поштипрацює тут більше 20 років. З того часу будівля “Укрпошти” та умови практично не змінилися. Підтікає дах, опалення немає. Взимку простіше тепліше вдягнутися, ніж нагріти це високе приміщення. Отримує ж за свою працю жінка всього дві тисячі гривень. І це при тому, що заробітну плату вже підняли, раніше було ще менше.А ще відділення у Тростянці швидше нагадує не пошту, а продуктовий магазин. Так, каже жінка, у кожному відділенні. Товар беруть, але все ж не як у магазині. Та й дохід з цього мізерний – 7% від вартості. Та пошта, розповідає жінка, не пустує – люди йдуть сюди за послугами.Останнім часом особливих покращень на пошті не відбувається. Приміщення не підтримують, термінал, огорожу та велосипеди для листонош придбали за гроші сільської ради. До слова, очільник Ківерцівської громади Олександр Ковальчук зазначив, поки що не висловлюватиметься з цього приводу.Нині пошта у Тростянці обслуговує п’ять сіл. У штаті начальниця відділення та три листоноші. Мешканці кажуть: чули, що відділення можуть закрити у зв’язку з реформою Укрпошти. І цього дуже б не хотіли.Як зазначив керівник “Укрпошти”, у компанії планують провести повну цифровізацію. Зокрема, запустити більше двох тисяч пересувних відділень. Вони мають забезпечити доступ поштових та банківських послуг для жителів найвіддаленіших сіл. Та чи виявиться поштова реформа вдалою, та як новація позначиться на простих селянах, наразі говорити рано.

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