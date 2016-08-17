Розповіли, як харчуються діти однієї з луцьких шкіл. ВІДЕО
Сьогодні, 19:40
З 1 вересня школярі у Луцьку харчуються по новому. Змінилося меню та розмір порції, – розповіла Суспільному завідувачка їдальні школи № 7 Марія Власюк.
Щодня у їдальні навчального закладу харчують 350 дітей.
У вівторок 7 серпня в шкільному меню: гороховий суп, картопляне пюре, котлета з курячого філе, вітамінний салат та чай.
Завідувачка їдальні розповіла: у новому меню побільшало овочів та фруктів, збільшилась порція м’ясних та рибних страв.
"З нового у нас – фрикадельки м’ясні, вони у четвер. З риби більший вихід, відбивна більший вихід, тюфтельки. Тобто м’ясні продукти більший вихід, і більше молочної продукції. Тепер – сир, а це сирники, запіканка, какао і супи молочні", – додає Марія Власюк.
В середу кухарі готуватимуть котлети з риби хек. "Одна важитиме 60 грамів. Торік норма була 50 грамів", – додала завідувачка. Суспільне поспілкувалося з учнями, які з першого вересня куштують оновлене меню.
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Щодня у їдальні навчального закладу харчують 350 дітей.
У вівторок 7 серпня в шкільному меню: гороховий суп, картопляне пюре, котлета з курячого філе, вітамінний салат та чай.
Завідувачка їдальні розповіла: у новому меню побільшало овочів та фруктів, збільшилась порція м’ясних та рибних страв.
"З нового у нас – фрикадельки м’ясні, вони у четвер. З риби більший вихід, відбивна більший вихід, тюфтельки. Тобто м’ясні продукти більший вихід, і більше молочної продукції. Тепер – сир, а це сирники, запіканка, какао і супи молочні", – додає Марія Власюк.
В середу кухарі готуватимуть котлети з риби хек. "Одна важитиме 60 грамів. Торік норма була 50 грамів", – додала завідувачка. Суспільне поспілкувалося з учнями, які з першого вересня куштують оновлене меню.
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