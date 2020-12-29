У Луцьку досі розшукують пенсіонера, який поїхав на риболовлю і зник

Поліцейські оголосили у розшук безвісти зниклого 63-річного лучанина, який 22 серпня поїхав велосипедом рибалити на Стир і досі не повернувся.Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області.Співробітники Луцького райуправління поліції розшукують жителя обласного центру Волині29 травня 1958 року народження.У неділю, 22 серпня, чоловік поїхав велосипедом на риболовлю до річки Стир та до цього часу не повернувся. Місцезнаходження його невідоме.Його прикмети: на вигляд 63 роки, зріст 170 см, міцної тілобудови, волосся русяве.Був одягнений: у кепку синього кольору, камуфляжну кофту, штани фіолетового кольору, кросівки синього кольору, мав при собі сумку темно-сірого кольору.Особливі прикмети: має проблеми з опорно-руховим апаратом, відсутнє ліве око, наявне татуювання на лівій нозі у вигляді троянди.Громадян, яким відома інформація про місце перебування зниклого чоловіка, просять невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 066 923 85 59, 050 232 82 42 або 102.