У Луцьку досі розшукують пенсіонера, який поїхав на риболовлю і зник
Сьогодні, 19:12
Поліцейські оголосили у розшук безвісти зниклого 63-річного лучанина, який 22 серпня поїхав велосипедом рибалити на Стир і досі не повернувся.
Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники Луцького райуправління поліції розшукують жителя обласного центру Волині Петра Миколайовича Бабанова, 29 травня 1958 року народження.
У неділю, 22 серпня, чоловік поїхав велосипедом на риболовлю до річки Стир та до цього часу не повернувся. Місцезнаходження його невідоме.
Його прикмети: на вигляд 63 роки, зріст 170 см, міцної тілобудови, волосся русяве.
Був одягнений: у кепку синього кольору, камуфляжну кофту, штани фіолетового кольору, кросівки синього кольору, мав при собі сумку темно-сірого кольору.
Особливі прикмети: має проблеми з опорно-руховим апаратом, відсутнє ліве око, наявне татуювання на лівій нозі у вигляді троянди.
Громадян, яким відома інформація про місце перебування зниклого чоловіка, просять невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 066 923 85 59, 050 232 82 42 або 102.
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Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники Луцького райуправління поліції розшукують жителя обласного центру Волині Петра Миколайовича Бабанова, 29 травня 1958 року народження.
У неділю, 22 серпня, чоловік поїхав велосипедом на риболовлю до річки Стир та до цього часу не повернувся. Місцезнаходження його невідоме.
Його прикмети: на вигляд 63 роки, зріст 170 см, міцної тілобудови, волосся русяве.
Був одягнений: у кепку синього кольору, камуфляжну кофту, штани фіолетового кольору, кросівки синього кольору, мав при собі сумку темно-сірого кольору.
Особливі прикмети: має проблеми з опорно-руховим апаратом, відсутнє ліве око, наявне татуювання на лівій нозі у вигляді троянди.
Громадян, яким відома інформація про місце перебування зниклого чоловіка, просять невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 066 923 85 59, 050 232 82 42 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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