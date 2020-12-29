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У Луцьку досі розшукують пенсіонера, який поїхав на риболовлю і зник

У Луцьку досі розшукують пенсіонера, який поїхав на риболовлю і зник
Поліцейські оголосили у розшук безвісти зниклого 63-річного лучанина, який 22 серпня поїхав велосипедом рибалити на Стир і досі не повернувся.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області.

Співробітники Луцького райуправління поліції розшукують жителя обласного центру Волині Петра Миколайовича Бабанова, 29 травня 1958 року народження.

У неділю, 22 серпня, чоловік поїхав велосипедом на риболовлю до річки Стир та до цього часу не повернувся. Місцезнаходження його невідоме.

Його прикмети: на вигляд 63 роки, зріст 170 см, міцної тілобудови, волосся русяве.

Був одягнений: у кепку синього кольору, камуфляжну кофту, штани фіолетового кольору, кросівки синього кольору, мав при собі сумку темно-сірого кольору.

Особливі прикмети: має проблеми з опорно-руховим апаратом, відсутнє ліве око, наявне татуювання на лівій нозі у вигляді троянди.

Громадян, яким відома інформація про місце перебування зниклого чоловіка, просять невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 066 923 85 59, 050 232 82 42 або 102.

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Теги: розшук, Луцьк, чоловік
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