Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 вересня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 8 вересня, на Волині буде невелика хмарність, без опадів.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 18-23° тепла.
За прогнозами sinoptik.ua, Ясному ранку у Луцьку прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без опадів.
Температура вночі 11-9° тепла, вдень 19-22° тепла.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 18-23° тепла.
За прогнозами sinoptik.ua, Ясному ранку у Луцьку прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без опадів.
Температура вночі 11-9° тепла, вдень 19-22° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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