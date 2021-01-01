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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 вересня
Завтра, 8 вересня, на Волині буде невелика хмарність, без опадів.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 18-23° тепла.

За прогнозами sinoptik.ua, Ясному ранку у Луцьку прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без опадів.

Температура вночі 11-9° тепла, вдень 19-22° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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