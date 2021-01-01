Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 вересня





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 18-23° тепла.



За прогнозами sinoptik.ua, Ясному ранку у Луцьку прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без опадів.



Температура вночі 11-9° тепла, вдень 19-22° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 8 вересня, на Волині буде невелика хмарність, без опадів.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 18-23° тепла.За прогнозами sinoptik.ua, Ясному ранку у Луцьку прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без опадів.Температура вночі 11-9° тепла, вдень 19-22° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію