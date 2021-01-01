Біля луцького РАЦСу зносять постамент, на якому мав стояти пам'ятник Бандері. ВІДЕО

У Луцьку 7 вересня почали демонтовувати постамент під пам'ятник Степану Бандері на площі Героїв Майдану перед відділом державної реєстрації актів цивільного стану, де нині триває реконструкція території.Керівник департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк розповів Суспільному, що про те, яким буде новий пам’ятник – радитимуться з громадськістю."Поки що демонтуємо, так як відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації є інше бачення цієї площі, де повинен бути цей пам’ятник. Думаю, що це буде вирішуватися на архітектурній раді з залученням спеціалістів та експертів", – зазначив комунальник.Демонтаж стартував 7 вересня. Виконроб підрядної організації "Бетонбруксервіс"розповів, що спецтехнікою фірми впоратися не змогли. Знести постамент, каже працівник, планують до кінця тижня."Будемо наймати другу техніку, яка спеціалізується по тому, щоб його знести. Там міцна основа та армований бетон – екскаватор його не візьме", – зазначив виконроб підрядної організації.Встановлення монументу політичному діячеві та одному з лідерів націоналістичного руху Степану Бандері в Луцьку ініціювали члени братства ветеранів ОУН-УПА імені Клима Савура, – розповів керівник організаціїНа майбутній пам'ятник за 10 років зібрали 155 тисяч гривень, каже очільник організації, проте на його встановлення необхідно у 20-ро більше коштів."Якщо у 2011 році вартість була приблизно 1,5 млн, і ці гроші можна було знайти, то зараз вартість цього 3,5 млн і таких грошей міський бюджет виділити не спроможний", – додав голова братства ветеранів ОУН-УПА Волинського краю.Зі слів Богдана Вівчарика, на встановлення пам'ятника Степану Бандері в іншому місці через реконструкцію площі члени товариства ветеранів ОУН-УПА погодилися. Попередньо 30 липня цього року депутати міської ради внесли зміни в рішення від 2008 року. Місце побудови пам’ятника Степану Бандері вибрали на вулиці Лесі Українки на місці, де стояв пам’ятник Бойку.Керівник організації Богдан Вівчарик додав: у постаменті, який демонтовують, залишилася замурована капсула для нащадків, яку потрібно дістати.