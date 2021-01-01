Волинський торф планують продавати в ОАЕ

Любешівська селищна рада отримала від потенційних інвесторів пропозиції щодо можливості створення на території нашої громади ТОВ «Любешівський торф» та налагодити видобуток залежів торфу.Про це йдеться на сайті Любешівської селищної ради.Інвестором планується розробити та налагодити видобуток залежів торфу на території села Бірки (землі прилеглі до річки Цир) на площі приблизно 50-60 га, що передбачає геологічне дослідження: визначення площі, кількості торфу, дослідження впливу на довкілля,та розробку покладів з переробкою в торф’яну крихту.Продукцію планують відвантажувати в Об'єднані Арабські Емірати, як органічний підстил для «гуматів» (органічних добрив виготовлених на установках розроблених та впроваджених АН України), для перетворення піску в родючі грунти.Також планується відвантаження торфу на Любешівський завод по виготовленню паливних торф'яних брикетів, потреба в яких є надзвичайно високою.Разом з тим, даний проект передбачає створення робочих місць в селі, налагодження електропостачання та допомогу у вирішенні ряду соціальних питань вищезазначеного населеного пункту.Для більш детального ознайомлення і обговорення цього проекту, інвестор планує провести зустріч з жителями громади. Про дату та місце проведення зустрічі з представниками інвесторів буде повідомлено додатково.