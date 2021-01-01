Молодіжна збірна України перемогла Вірменію та очолила групу





Про це повідомляє



Молодіжна збірна України зустрічалася з командою Вірменії. Маючи на протязі всього матчу масу хороших моментів для взяття воріт, підопічні Руслана Ротаня лише двічі вразили ціль. На 20-й хвилині відзначився Криськів, а на 62-й Мудрик. Між цими голами вірмени відвели одним точним ударом. 2: 1. Ця перемога дозволила синьо-жовтим вийти не перше місце у своїй відбірковій групі.



На поле також виходив вихованець луцької "Волині" Микола Кухаревич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підопічні Руслана Ротаня в двох стартових матчах відбіркового турніру Євро-2023 (U-21) взяли максимум очок.Про це повідомляє Команда. Молодіжна збірна України зустрічалася з командою Вірменії. Маючи на протязі всього матчу масу хороших моментів для взяття воріт, підопічні Руслана Ротаня лише двічі вразили ціль. На 20-й хвилині відзначився Криськів, а на 62-й Мудрик. Між цими голами вірмени відвели одним точним ударом. 2: 1. Ця перемога дозволила синьо-жовтим вийти не перше місце у своїй відбірковій групі.На поле також виходив вихованець луцької "Волині" Микола Кухаревич.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію