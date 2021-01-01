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Молодіжна збірна України перемогла Вірменію та очолила групу

Молодіжна збірна України перемогла Вірменію та очолила групу
Підопічні Руслана Ротаня в двох стартових матчах відбіркового турніру Євро-2023 (U-21) взяли максимум очок.

Про це повідомляє Команда.

Молодіжна збірна України зустрічалася з командою Вірменії. Маючи на протязі всього матчу масу хороших моментів для взяття воріт, підопічні Руслана Ротаня лише двічі вразили ціль. На 20-й хвилині відзначився Криськів, а на 62-й Мудрик. Між цими голами вірмени відвели одним точним ударом. 2: 1. Ця перемога дозволила синьо-жовтим вийти не перше місце у своїй відбірковій групі.

На поле також виходив вихованець луцької "Волині" Микола Кухаревич.

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Теги: футбол, Україна
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