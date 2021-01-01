У Луцьку водій «геліка» ледь не спричинив аварії. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
У Луцьку водій-порушник ледь не спричинив дорожньо-транспортної пригоди.
Момент порушення правил дорожнього руху зафіксували камери спостереження. Відео оприлюднили на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Випадок порушення стався у вівторок, 7 вересня на перехресті проспекту Волі та вулиці Шопена.
"Водій автомобіля «Mercedes» д.н.з. АС 0008 АН рухаючись по проспекті в напрямку Київського майдану при здійсненні повороту ліворуч виконував його з правої крайньої смуги, що суперечить вимогам п. 10.4 ПДР, чим створив аварійну ситуацію та ледь не спричинив зіткнення з автомобілем «Fiat», який рухався позаду та виконував випередження", - йдеться у дописі.
З метою зменшення аварійних ситуацій на дорогах міста муніципали днагадали вимоги вищевказаного пункту правил дорожнього руху:
10.4.
Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою.
Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині — і попутним транспортним засобам. Водій, що виконує поворот ліворуч, повинен дати дорогу попутним транспортним засобам, які рухаються попереду нього і виконують розворот.
За наявності трамвайної колії посередині проїзної частини водій нерейкового транспортного засобу, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям, повинен дати дорогу трамваю.
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Момент порушення правил дорожнього руху зафіксували камери спостереження. Відео оприлюднили на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Випадок порушення стався у вівторок, 7 вересня на перехресті проспекту Волі та вулиці Шопена.
"Водій автомобіля «Mercedes» д.н.з. АС 0008 АН рухаючись по проспекті в напрямку Київського майдану при здійсненні повороту ліворуч виконував його з правої крайньої смуги, що суперечить вимогам п. 10.4 ПДР, чим створив аварійну ситуацію та ледь не спричинив зіткнення з автомобілем «Fiat», який рухався позаду та виконував випередження", - йдеться у дописі.
З метою зменшення аварійних ситуацій на дорогах міста муніципали днагадали вимоги вищевказаного пункту правил дорожнього руху:
10.4.
Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою.
Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині — і попутним транспортним засобам. Водій, що виконує поворот ліворуч, повинен дати дорогу попутним транспортним засобам, які рухаються попереду нього і виконують розворот.
За наявності трамвайної колії посередині проїзної частини водій нерейкового транспортного засобу, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям, повинен дати дорогу трамваю.
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Коментарі 1
Права бидло купує ,а потім люди страждають .
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