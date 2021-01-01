У жовтні планують відправити у відставку уряд на чолі зі Шмигалем, – депутат

Олег Дунда заявив про те, що на жовтень планується відставка всього уряду разом із прем'єром Денисом Шмигалем, утім деяких міністрів залишать на своїх місцях.



Про це Дунда сказав в ефірі "Суспільна студія" на UA: Першому, - повідомляє

"Я думаю, що у нас буде десь на початку жовтня новий Кабмін. Деякі міністри залишаться, але більша частина — будуть вже нові міністри відповідно до нових завдань і нових цілей", — сказав Дунда.



За його словами, прем'єра також замінять.



"Шмигаль у нас займався питання розвитку економіки України під час коронакризи, це було надголовне завдання. На сьогодні у нас є вже трошки інше завдання, це — вихід з коронакризи. Там вже інші інструменти, інші бачення. По-друге — це питання безпеки, яке стало на порядку денному найважливішим", — пояснив нардеп.



Дунда назвав свої слова "враженням від ходу подій, що існує".

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"Я думаю, що у нас буде десь на початку жовтня новий Кабмін. Деякі міністри залишаться, але більша частина — будуть вже нові міністри відповідно до нових завдань і нових цілей", — сказав Дунда.За його словами, прем'єра також замінять."Шмигаль у нас займався питання розвитку економіки України під час коронакризи, це було надголовне завдання. На сьогодні у нас є вже трошки інше завдання, це — вихід з коронакризи. Там вже інші інструменти, інші бачення. По-друге — це питання безпеки, яке стало на порядку денному найважливішим", — пояснив нардеп.Дунда назвав свої слова "враженням від ходу подій, що існує".

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