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У жовтні планують відправити у відставку уряд на чолі зі Шмигалем, – депутат

У жовтні планують відправити у відставку уряд на чолі зі Шмигалем, – депутат
Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда заявив про те, що на жовтень планується відставка всього уряду разом із прем'єром Денисом Шмигалем, утім деяких міністрів залишать на своїх місцях.

Про це Дунда сказав в ефірі "Суспільна студія" на UA: Першому, - повідомляє Суспільне.

"Я думаю, що у нас буде десь на початку жовтня новий Кабмін. Деякі міністри залишаться, але більша частина — будуть вже нові міністри відповідно до нових завдань і нових цілей", — сказав Дунда.

За його словами, прем'єра також замінять.

"Шмигаль у нас займався питання розвитку економіки України під час коронакризи, це було надголовне завдання. На сьогодні у нас є вже трошки інше завдання, це — вихід з коронакризи. Там вже інші інструменти, інші бачення. По-друге — це питання безпеки, яке стало на порядку денному найважливішим", — пояснив нардеп.

Дунда назвав свої слова "враженням від ходу подій, що існує".

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Теги: політика, Україна, Денись Шмигаль
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