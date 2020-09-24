У 2021-му в турецькій Анталії відпочивало більше українців, ніж до пандемії
Сьогодні, 00:15
Україна стала єдиною країною, кількість туристів з якої у 2021 році перевищила показник відвідуваності турецької Анталії у допандемічні часи.
"Україна стала єдиною країною, яка перевищила показники періоду до пандемії, й стала другим за величиною ринком збуту в Анталії", – пише Суспільство, посилаючись на турецьке видання Turizm Gazetesi.
Загалом у період 10 січня по 30 серпня Анталія прийняла 4 мільйони 978 тисяч 36 туристів, які прибули на 28 тисячах 71 літаку. Рекордний для Анталії став допандемічний 2019 рік, коли Анталію відвідали 10 мільйонів туристів, зокрема 596 тисяч українців.
У порівнянні з 2020 роком кількість туристів з України зросла на 220% і становила 859 тисяч 157 осіб.
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"Україна стала єдиною країною, яка перевищила показники періоду до пандемії, й стала другим за величиною ринком збуту в Анталії", – пише Суспільство, посилаючись на турецьке видання Turizm Gazetesi.
Загалом у період 10 січня по 30 серпня Анталія прийняла 4 мільйони 978 тисяч 36 туристів, які прибули на 28 тисячах 71 літаку. Рекордний для Анталії став допандемічний 2019 рік, коли Анталію відвідали 10 мільйонів туристів, зокрема 596 тисяч українців.
У порівнянні з 2020 роком кількість туристів з України зросла на 220% і становила 859 тисяч 157 осіб.
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