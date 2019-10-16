Волинянка знялася в шоу «Богиня шопінгу». ВІДЕО

Ірина Зінкевич знялася у реаліті-шоу на телеканалі ТЕТ «Богиня шопінгу».



6-го вересня на каналі ТЕТ о 17:00 показали випуск “Богиня шопінгу. Битва блондинок” з володимирською блогеркою, - пише



Беруть участь у телепередачі три героїні. На початку програми вони показують свій гардероб, після чого відправляться на шопінг.



У кожної з них буде однаковий бюджет. Перемогу отримає та, яка підбере найстильніші образи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Блогерка з Володимира-Волинськогознялася у реаліті-шоу на телеканалі ТЕТ «Богиня шопінгу».6-го вересня на каналі ТЕТ о 17:00 показали випуск “Богиня шопінгу. Битва блондинок” з володимирською блогеркою, - пише БУГ. Беруть участь у телепередачі три героїні. На початку програми вони показують свій гардероб, після чого відправляться на шопінг.У кожної з них буде однаковий бюджет. Перемогу отримає та, яка підбере найстильніші образи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію