Волинянка знялася в шоу «Богиня шопінгу». ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
Блогерка з Володимира-Волинського Ірина Зінкевич знялася у реаліті-шоу на телеканалі ТЕТ «Богиня шопінгу».
6-го вересня на каналі ТЕТ о 17:00 показали випуск “Богиня шопінгу. Битва блондинок” з володимирською блогеркою, - пише БУГ.
Беруть участь у телепередачі три героїні. На початку програми вони показують свій гардероб, після чого відправляться на шопінг.
У кожної з них буде однаковий бюджет. Перемогу отримає та, яка підбере найстильніші образи.
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6-го вересня на каналі ТЕТ о 17:00 показали випуск “Богиня шопінгу. Битва блондинок” з володимирською блогеркою, - пише БУГ.
Беруть участь у телепередачі три героїні. На початку програми вони показують свій гардероб, після чого відправляться на шопінг.
У кожної з них буде однаковий бюджет. Перемогу отримає та, яка підбере найстильніші образи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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