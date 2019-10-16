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Волинянка знялася в шоу «Богиня шопінгу». ВІДЕО

Волинянка знялася в шоу «Богиня шопінгу». ВІДЕО
Блогерка з Володимира-Волинського Ірина Зінкевич знялася у реаліті-шоу на телеканалі ТЕТ «Богиня шопінгу».

6-го вересня на каналі ТЕТ о 17:00 показали випуск “Богиня шопінгу. Битва блондинок” з володимирською блогеркою, - пише БУГ.

Беруть участь у телепередачі три героїні. На початку програми вони показують свій гардероб, після чого відправляться на шопінг.

У кожної з них буде однаковий бюджет. Перемогу отримає та, яка підбере найстильніші образи.


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Теги: Волинь, шоу
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