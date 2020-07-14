У Ковелі розчищають річку Турію





Основний об’єм робіт майже виконали. Цього року планувалось розчистити 223 метри лівого та правого берегів, північніше мосту на вулиці Сагайдачного. У межах проєкту також здійснено будівництво укріплень навколо опор шляхопроводу, які захищатимуть їх від криги та підмивань, - повідомляє



Зараз екскаватор розчищає русло під мостом. Завдяки цьому збільшиться пропускна спроможність річки, течія, буде менше ділянок стоячої води, що зумовить менше розмноження водоростей.



Хоча, ковельчани уже помітили, що плесо вкрилось рослинністю. Це — сальвінія. Вона з’являється під кінець літа і, зазвичай, уже до середини осені має зникнути.



Віктор Жигаревич каже, що розчищення Турії продовжать й надалі. На розгляд чергової сесії виноситься питання щодо виділення коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації з розчищення річки від греблі водосховища до мосту на вулиці Сагайдачного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі триває капітальний ремонт русла Турії. Кошторис робіт – 450 тисяч гривень, з них – 300 тисяч місто отримало з обласного фонду Охорони навколишнього природного середовища, решта – виділили з бюджету територіальної громади.Основний об’єм робіт майже виконали. Цього року планувалось розчистити 223 метри лівого та правого берегів, північніше мосту на вулиці Сагайдачного. У межах проєкту також здійснено будівництво укріплень навколо опор шляхопроводу, які захищатимуть їх від криги та підмивань, - повідомляє КовельМедіа. Зараз екскаватор розчищає русло під мостом. Завдяки цьому збільшиться пропускна спроможність річки, течія, буде менше ділянок стоячої води, що зумовить менше розмноження водоростей.Хоча, ковельчани уже помітили, що плесо вкрилось рослинністю. Це — сальвінія. Вона з’являється під кінець літа і, зазвичай, уже до середини осені має зникнути.Віктор Жигаревич каже, що розчищення Турії продовжать й надалі. На розгляд чергової сесії виноситься питання щодо виділення коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації з розчищення річки від греблі водосховища до мосту на вулиці Сагайдачного.

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