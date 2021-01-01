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В Україні подешевшає олія і подорожчає картопля

В Україні подешевшає олія і подорожчає картопля
Соняшникова олія в Україні найближчим часом має подешевшати.

Про це розповів Gazeta.ua економіст Олексій Кущ.

"Картопля навпаки дорожчатиме, бо виникне дефіцит внаслідок неврожаю. Через збільшення цін на світових ринках, дорожчатиме і цукор. Вартість яєць зросте через збільшення вартості комбікормів і енергоресурсів. На молочні продукти ціни зростатимуть і далі", - каже економіст.

За його словами, в Україні зменшується частка внутрішнього виробництва.

"Ми переходимо на імпорт. А імпортні поставки будуть дорожчати, якщо буде гривня девальвувати і плюс світові ціни зростають. Ближче до зими відбудеться сезонне подорожчання овочів і фруктів", - додав Олексій Кущ.

В Україні можна знизити вартість продуктів за рахунок переналаштування фіскальних стимулів, вважає експерт.

"Можна стимулювати внутрішню переробку і знижувати вартість соціальних товарів. Наприклад, перестати відшкодовувати ПДВ експортерам сировини. Навіть оподатковувати цю сировину експортними митами і стимулювати внутрішню переробку за рахунок зниження ПДВ на продаж соціальних товарів. Це дало б зниження цін на 10-15%", - підсумував Кущ.

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Теги: Україна, ціни
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