В Україні подешевшає олія і подорожчає картопля





Про це розповів



"Картопля навпаки дорожчатиме, бо виникне дефіцит внаслідок неврожаю. Через збільшення цін на світових ринках, дорожчатиме і цукор. Вартість яєць зросте через збільшення вартості комбікормів і енергоресурсів. На молочні продукти ціни зростатимуть і далі", - каже економіст.



За його словами, в Україні зменшується частка внутрішнього виробництва.



"Ми переходимо на імпорт. А імпортні поставки будуть дорожчати, якщо буде гривня девальвувати і плюс світові ціни зростають. Ближче до зими відбудеться сезонне подорожчання овочів і фруктів", - додав Олексій Кущ.



В Україні можна знизити вартість продуктів за рахунок переналаштування фіскальних стимулів, вважає експерт.



"Можна стимулювати внутрішню переробку і знижувати вартість соціальних товарів. Наприклад, перестати відшкодовувати ПДВ експортерам сировини. Навіть оподатковувати цю сировину експортними митами і стимулювати внутрішню переробку за рахунок зниження ПДВ на продаж соціальних товарів. Це дало б зниження цін на 10-15%", - підсумував Кущ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Соняшникова олія в Україні найближчим часом має подешевшати.Про це розповів Gazeta.ua економіст Олексій Кущ."Картопля навпаки дорожчатиме, бо виникне дефіцит внаслідок неврожаю. Через збільшення цін на світових ринках, дорожчатиме і цукор. Вартість яєць зросте через збільшення вартості комбікормів і енергоресурсів. На молочні продукти ціни зростатимуть і далі", - каже економіст.За його словами, в Україні зменшується частка внутрішнього виробництва."Ми переходимо на імпорт. А імпортні поставки будуть дорожчати, якщо буде гривня девальвувати і плюс світові ціни зростають. Ближче до зими відбудеться сезонне подорожчання овочів і фруктів", - додав Олексій Кущ.В Україні можна знизити вартість продуктів за рахунок переналаштування фіскальних стимулів, вважає експерт."Можна стимулювати внутрішню переробку і знижувати вартість соціальних товарів. Наприклад, перестати відшкодовувати ПДВ експортерам сировини. Навіть оподатковувати цю сировину експортними митами і стимулювати внутрішню переробку за рахунок зниження ПДВ на продаж соціальних товарів. Це дало б зниження цін на 10-15%", - підсумував Кущ.

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