Повідомили, коли офіційно презентують новий iPhone 13





Про це пише



За попередніми даними, дизайн у телефоні залишиться тим самим. Натомість в телефоні можуть з'явитися поліпшені магніти і зарядна котушка, що дозволить смартфону використовувати технологію зворотньої бездротової зарядки. Таким чином, гаджет зможе заряджати інші пристрої, наприклад, навушники AirPods. Крім того, майбутній телефон отримає новий портретний режим відеозйомки.



Інсайдери додатково повідомляють, що у тринадцятої лінійки смартфонів може з’явитися більше можливостей для біометричної ідентифікації. Корпорація вбудує в телефони як технологію розпізнавання по обличчю Face ID, так і поверне датчик відбитків пальців Touch ID.



Компанія обіцяє зробити загальнодоступною трансляцію, яка відбуватиметься о 20:00 за київським часом 14 вересня.



14 вересня очікується презентація нових Apple Watch 7. Від компанії також чекають нові AirPods, нові iPad і нові MacBook Pro на 14 і 16 дюймів, але поки не ясно, чи покажуть ці гаджети саме 14 вересня, а чи трохи пізніше, оскільки зазвичай Apple проводить восени дві презентації, нагадує сайт.



Цікаво, що за даними опитування, проведеного новинним сайтом Cult of Mac, кожен п'ятий житель США готовий відмовитися від покупки наступного покоління iPhone через страх перед числом «13» у назві.



Коли нові iPhone 13 надійдуть у продаж – поки невідомо. Швидше за все, це станеться через 1-2 тижні після презентації. Тоді ж варто чекати нову iOS 15.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія Apple почала розсилати запрошення журналістам на урочистий захід на якому, як очікується, буде презентовано новий продукт компанії – iPhone 13.Про це пише Zaxid.net , посилаючись на профільний сайт AIN.UA.За попередніми даними, дизайн у телефоні залишиться тим самим. Натомість в телефоні можуть з'явитися поліпшені магніти і зарядна котушка, що дозволить смартфону використовувати технологію зворотньої бездротової зарядки. Таким чином, гаджет зможе заряджати інші пристрої, наприклад, навушники AirPods. Крім того, майбутній телефон отримає новий портретний режим відеозйомки.Інсайдери додатково повідомляють, що у тринадцятої лінійки смартфонів може з’явитися більше можливостей для біометричної ідентифікації. Корпорація вбудує в телефони як технологію розпізнавання по обличчю Face ID, так і поверне датчик відбитків пальців Touch ID.Компанія обіцяє зробити загальнодоступною трансляцію, яка відбуватиметься о 20:00 за київським часом 14 вересня.14 вересня очікується презентація нових Apple Watch 7. Від компанії також чекають нові AirPods, нові iPad і нові MacBook Pro на 14 і 16 дюймів, але поки не ясно, чи покажуть ці гаджети саме 14 вересня, а чи трохи пізніше, оскільки зазвичай Apple проводить восени дві презентації, нагадує сайт.Цікаво, що за даними опитування, проведеного новинним сайтом Cult of Mac, кожен п'ятий житель США готовий відмовитися від покупки наступного покоління iPhone через страх перед числом «13» у назві.Коли нові iPhone 13 надійдуть у продаж – поки невідомо. Швидше за все, це станеться через 1-2 тижні після презентації. Тоді ж варто чекати нову iOS 15.

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