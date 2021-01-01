В соцмережах з'явилася нова пісня про Путіна. ТЕКСТ 18+
Сьогодні, 04:23
У мережі з'явилася нова матюклива пісня про президента Російської Федерації Владіміра Путіна.
Пісню про Путіна заспівала підприємиця, мешканка Києва Уляна Кротенко. Дівчина розмістила на сервісі TikTok відео на якому вона співає цю пісню, - пише УНІАН.
Дівчина поділилася, що вже публікувала таке відео, проте його видалили з сервісу.
"...Перше закидали скаргами, і TikTok видалив ... Ну, тоді тримайте друге", – зазначила бізнесвумен.
Кротенко заспівала пісню про Путіна під мелодію, схожу на ту, яка звучала в пісні "Dolly Song", що заспівала Holly Dolly – італійська анімована людиноподібна ослиця.
Текст нової матюкливої пісні про президента РФ мовою оригіналу:
"Вся русня – така х*йня,
Така х*йня вся ця русня.
Вся русня – така х*йня,
І знаєш ти, і знаю я.
Співаю пісню до кінця,
Яка чудова пісня ця.
Давай спочатку три, два, раз,
Рашин Вова – пі*арас".
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Пісню про Путіна заспівала підприємиця, мешканка Києва Уляна Кротенко. Дівчина розмістила на сервісі TikTok відео на якому вона співає цю пісню, - пише УНІАН.
Дівчина поділилася, що вже публікувала таке відео, проте його видалили з сервісу.
"...Перше закидали скаргами, і TikTok видалив ... Ну, тоді тримайте друге", – зазначила бізнесвумен.
Кротенко заспівала пісню про Путіна під мелодію, схожу на ту, яка звучала в пісні "Dolly Song", що заспівала Holly Dolly – італійська анімована людиноподібна ослиця.
Текст нової матюкливої пісні про президента РФ мовою оригіналу:
"Вся русня – така х*йня,
Така х*йня вся ця русня.
Вся русня – така х*йня,
І знаєш ти, і знаю я.
Співаю пісню до кінця,
Яка чудова пісня ця.
Давай спочатку три, два, раз,
Рашин Вова – пі*арас".
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