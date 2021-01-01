В соцмережах з'явилася нова пісня про Путіна. ТЕКСТ 18+

У мережі з'явилася нова матюклива пісня про президента Російської ФедераціїПісню про Путіна заспівала підприємиця, мешканка Києва. Дівчина розмістила на сервісі TikTok відео на якому вона співає цю пісню, - пише УНІАН.Дівчина поділилася, що вже публікувала таке відео, проте його видалили з сервісу."...Перше закидали скаргами, і TikTok видалив ... Ну, тоді тримайте друге", – зазначила бізнесвумен.Кротенко заспівала пісню про Путіна під мелодію, схожу на ту, яка звучала в пісні "Dolly Song", що заспівала Holly Dolly – італійська анімована людиноподібна ослиця.Текст нової матюкливої пісні про президента РФ мовою оригіналу:"Вся русня – така х*йня,Така х*йня вся ця русня.Вся русня – така х*йня,І знаєш ти, і знаю я.Співаю пісню до кінця,Яка чудова пісня ця.Давай спочатку три, два, раз,Рашин Вова – пі*арас".