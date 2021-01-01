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В Умані під час пожежі в гуртожитку постраждали 6 людей

В Умані під час пожежі в гуртожитку постраждали 6 людей
У гуртожитку Уманського національного університету садівництва сталася пожежа. Чотири людини отруїлися чадним газом, ще двоє отримали поранення, коли намагалися вилізти через вікно.

Про це повідомляє НВ, посилаючись на пресслужбу Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, людей, які отруїлися чадним газом, доставили в лікарню.

Наразі встановлюється причина пожежі. Займання сталося на першому поверсі чотириповерхової будівлі, повідомили в ДСНС.

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Теги: пожежа
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