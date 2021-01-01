В Умані під час пожежі в гуртожитку постраждали 6 людей





Про це повідомляє



За інформацією правоохоронців, людей, які отруїлися чадним газом, доставили в лікарню.



Наразі встановлюється причина пожежі. Займання сталося на першому поверсі чотириповерхової будівлі, повідомили в ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У гуртожитку Уманського національного університету садівництва сталася пожежа. Чотири людини отруїлися чадним газом, ще двоє отримали поранення, коли намагалися вилізти через вікно.Про це повідомляє НВ , посилаючись на пресслужбу Нацполіції.За інформацією правоохоронців, людей, які отруїлися чадним газом, доставили в лікарню.Наразі встановлюється причина пожежі. Займання сталося на першому поверсі чотириповерхової будівлі, повідомили в ДСНС.

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