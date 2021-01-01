Найбільший показник за три місяці: повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за добу

За добу 7 вересня 2021 року в Україні зафіксували 2 772 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 254, медпрацівників – 46).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 8 вересня.Показник захворюваності COVID-19 в Україні найбільший з початку червня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 017 осіб;◾️ летальних випадків – 60;◾️ одужало – 1 411 осіб.За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 28 990 осіб,◾️ методом ІФА – 8 110 осіб,◾️ експрес-тестами – 30 291 особа.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 303 276 осіб;◾️ одужало – 2 216 017 осіб;◾️ летальних випадків – 54 114;◾️ проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 348 випадків;Вінницька область – 64 випадки;Волинська область – 73 випадки;Дніпропетровська область – 131 випадок;Донецька область – 120 випадків;Житомирська область – 73 випадки;Закарпатська область – 13 випадків;Запорізька область – 178 випадків;Івано-Франківська область – 70 випадків;Київська область – 87 випадків;Кіровоградська область – 19 випадків;Луганська область – 123 випадки;Львівська область – 157 випадків;Миколаївська область – 52 випадки;Одеська область – 152 випадки;Полтавська область – 68 випадків;Рівненська область – 143 випадки;Сумська область – 43 випадки;Тернопільська область – 89 випадків;Харківська область – 248 випадків;Херсонська область – 124 випадки;Хмельницька область – 104 випадки;Черкаська область – 76 випадків;Чернівецька область – 197 випадків;Чернігівська область – 20 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.