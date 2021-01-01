Найбільший показник за три місяці: повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за добу
Сьогодні, 08:51
За добу 7 вересня 2021 року в Україні зафіксували 2 772 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 254, медпрацівників – 46).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 8 вересня.
Показник захворюваності COVID-19 в Україні найбільший з початку червня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 017 осіб;
◾️ летальних випадків – 60;
◾️ одужало – 1 411 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 28 990 осіб,
◾️ методом ІФА – 8 110 осіб,
◾️ експрес-тестами – 30 291 особа.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 303 276 осіб;
◾️ одужало – 2 216 017 осіб;
◾️ летальних випадків – 54 114;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 348 випадків;
Вінницька область – 64 випадки;
Волинська область – 73 випадки;
Дніпропетровська область – 131 випадок;
Донецька область – 120 випадків;
Житомирська область – 73 випадки;
Закарпатська область – 13 випадків;
Запорізька область – 178 випадків;
Івано-Франківська область – 70 випадків;
Київська область – 87 випадків;
Кіровоградська область – 19 випадків;
Луганська область – 123 випадки;
Львівська область – 157 випадків;
Миколаївська область – 52 випадки;
Одеська область – 152 випадки;
Полтавська область – 68 випадків;
Рівненська область – 143 випадки;
Сумська область – 43 випадки;
Тернопільська область – 89 випадків;
Харківська область – 248 випадків;
Херсонська область – 124 випадки;
Хмельницька область – 104 випадки;
Черкаська область – 76 випадків;
Чернівецька область – 197 випадків;
Чернігівська область – 20 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 8 вересня.
Показник захворюваності COVID-19 в Україні найбільший з початку червня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 017 осіб;
◾️ летальних випадків – 60;
◾️ одужало – 1 411 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 28 990 осіб,
◾️ методом ІФА – 8 110 осіб,
◾️ експрес-тестами – 30 291 особа.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 303 276 осіб;
◾️ одужало – 2 216 017 осіб;
◾️ летальних випадків – 54 114;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 348 випадків;
Вінницька область – 64 випадки;
Волинська область – 73 випадки;
Дніпропетровська область – 131 випадок;
Донецька область – 120 випадків;
Житомирська область – 73 випадки;
Закарпатська область – 13 випадків;
Запорізька область – 178 випадків;
Івано-Франківська область – 70 випадків;
Київська область – 87 випадків;
Кіровоградська область – 19 випадків;
Луганська область – 123 випадки;
Львівська область – 157 випадків;
Миколаївська область – 52 випадки;
Одеська область – 152 випадки;
Полтавська область – 68 випадків;
Рівненська область – 143 випадки;
Сумська область – 43 випадки;
Тернопільська область – 89 випадків;
Харківська область – 248 випадків;
Херсонська область – 124 випадки;
Хмельницька область – 104 випадки;
Черкаська область – 76 випадків;
Чернівецька область – 197 випадків;
Чернігівська область – 20 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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