Курс валют у Луцьку на 8 вересня





Євро при купівлі становить – 31.472, продажу – 31.907.



Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.645, продаж – 7.157.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 8 вересня 2021 року такий: купівля – 26.633, а продаж – 26.892.Євро при купівлі становить – 31.472, продажу – 31.907.Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.645, продаж – 7.157.

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