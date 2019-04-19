Хто виграв аукціон на будівництво нового дитсадка у Струмівці
Сьогодні, 16:12
У селі Струмівка збудують новий дитячий садочок. Попередньо, його зведе СМП "Стара Вижваагробуд".
Відповідні торги завершилися на платформі ProZorro.
Заклад дошкільної освіти зведуть на вулиці Подільській, 6. Нагадаємо, двоє забудовників – Андрій Разумовський і Олександр Князєв - викупили 2 гектари землі і віддали її громаді, аби там був збудований дитячий садочок.
Це буде двоповерхова будівля, розрахована на 150 дітей площею 1500 квадратних метрів. Загальна територія ділянки, на якій облаштують зони для відпочинку та прогулянок дітей, – 7316 метрів квадратних.
На будівництво передбачали витратити 63 мільйони гривень, однак у результатів торгів сума значно зменшилася. Виграло аукціон СМП "Стара Вижваагробуд", що запропонувало найменшу ціну - 49 833 505,20 гривень. Утім, підприємство чекає на остаточне рішення тендерного комітету. Загалом було 5 охочих зводити заклад дошкільної освіти.
Завершити усі будівельні роботи, згідно з вимогами, передбаченими тендером, повинні до 31 грудня 2023 року.
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Відповідні торги завершилися на платформі ProZorro.
Заклад дошкільної освіти зведуть на вулиці Подільській, 6. Нагадаємо, двоє забудовників – Андрій Разумовський і Олександр Князєв - викупили 2 гектари землі і віддали її громаді, аби там був збудований дитячий садочок.
Це буде двоповерхова будівля, розрахована на 150 дітей площею 1500 квадратних метрів. Загальна територія ділянки, на якій облаштують зони для відпочинку та прогулянок дітей, – 7316 метрів квадратних.
На будівництво передбачали витратити 63 мільйони гривень, однак у результатів торгів сума значно зменшилася. Виграло аукціон СМП "Стара Вижваагробуд", що запропонувало найменшу ціну - 49 833 505,20 гривень. Утім, підприємство чекає на остаточне рішення тендерного комітету. Загалом було 5 охочих зводити заклад дошкільної освіти.
Завершити усі будівельні роботи, згідно з вимогами, передбаченими тендером, повинні до 31 грудня 2023 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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