Скільки витратять на прибирання луцьких вулиць





Виграло торги ТОВ "Луцьктеркомсервіс", йдеться на платформі



Йдеться про приведення до ладу 114146 м/п доріг, 233837 "квадратів" тротуарів та 647522 "квадрати" газонів. На послуги передбачали витратити 4 150 000 гривень.



Утім, під час аукціону ТОВ "Луцьктеркомсервіс" запропонувало значно нижчу ціну - 3 395 000 гривень. Цю суму витратять до кінця 2021 року.

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