Скільки витратять на прибирання луцьких вулиць
Сьогодні, 19:20
У Луцьку завершився тендер на надання послуги з прибирання та підмітання вулиць до кінця цього року.
Виграло торги ТОВ "Луцьктеркомсервіс", йдеться на платформі ProZorro.
Йдеться про приведення до ладу 114146 м/п доріг, 233837 "квадратів" тротуарів та 647522 "квадрати" газонів. На послуги передбачали витратити 4 150 000 гривень.
Утім, під час аукціону ТОВ "Луцьктеркомсервіс" запропонувало значно нижчу ціну - 3 395 000 гривень. Цю суму витратять до кінця 2021 року.
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Виграло торги ТОВ "Луцьктеркомсервіс", йдеться на платформі ProZorro.
Йдеться про приведення до ладу 114146 м/п доріг, 233837 "квадратів" тротуарів та 647522 "квадрати" газонів. На послуги передбачали витратити 4 150 000 гривень.
Утім, під час аукціону ТОВ "Луцьктеркомсервіс" запропонувало значно нижчу ціну - 3 395 000 гривень. Цю суму витратять до кінця 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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