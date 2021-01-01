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Лучани просять взятися за дорогу, яка не бачила ремонту 30 років. ВІДЕО

Лучани просять взятися за дорогу, яка не бачила ремонту 30 років. ВІДЕО
На порталі "Відкрите місто" з'явилося звернення від жителів вулиці Баранова з проханням полагодити дорогу.

Як розповів Суспільному лучанин Костянтин Городь, дорогу не ремонтували 30 років. Йдеться про 200 метрів шляху з ямами та вибоїнами.

Зі слів Костянтина Городя, з проханням відремонтувати дорогу місцеві жителі вже зверталися до керівника ЖКГ Луцької міськради.

"Нам обіцяли, що дорога буде поремонтована. Але, на жаль, минуло два роки, а проблема не вирішена", — розповів лучанин.

Додає: водії в дощ об’їжджають ями та виїжджають на узбіччя.

Світлана Тимофієвич проживає на вулиці Баранова. Каже, що через такий стан дороги дістатися до дитячих садків проблематично.

За коментарем Суспільне звернулося до керівника міського департаменту ЖКГ Миколи Осіюка. З його слів, капітальний ремонт дороги на вулиці Баранова наразі не планують.

Зі слів Миколи Осіюка, комунальники обстежать ділянку дороги, на яку скаржаться місцеві жителі. В разі потреби, обіцяє, проведуть ямковий ремонт.






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Теги: Луцьк, прохання, дорога, ремонт
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