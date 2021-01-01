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В Україну завезли енергетики та йогурти з хімікатами: волинян попереджають про небезпеку

В Україну завезли енергетики та йогурти з хімікатами: волинян попереджають про небезпеку
До Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області надійшло повідомлення через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) про два випадки виявлення несанкціонованих речовин в енергетичних напоях та йогуртах.

Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби.

Так, отримали повідомлення від 31 серпня стосовно вилучення йогуртів з Італії (виробник: Granarolo SpA, Vernate (MI)), що містять камедь рожкового дерева, яка перевищує максимально допустимий рівень оксиду етилену, та експортувались до України (отримувач: TOB «Дистрибуційна-логістична компанія “Пілот”», пров. Володимира Усенко, 2, м. Харків, 61093).

Окрім того, надійшла оповістка від 3 вересня стосовно виявлення несанкціонованої речовини оксиду етилену у сировині (постачальник: ADE-Orangen-Mango-Grundstoff), що використовувалася під час виготовленні напоїв HELL FOCUS STR 25ОС (виробник: Hell Energy Magyaroszäg Kft) та експортована до України (отримувач: TOB «ХЕЛЛ ЕНЕРДЖІ ДРІНКС» м. Київ, 03038).

Оксид етилену (EtO) – це промисловий хімікат, який використовується для стерилізації медичного приладдя, виробництва інших хімікатів.

Операторів ринку харчових продуктів області у разі виявлення цієї продукції просять вжити заходи щодо вилучення її з обігу та інформувати Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області: вул. Поліська Січ 10, м.Луцьк, Волинська область, 43010, тел.: +380 332 72-93-81

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Теги: продукти, небезпека
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