Смертельна ДТП з мамою 3-х дітей на Кіровоградщині: підозрювана вийшла із СІЗО

Тетяну Вишневську, котра 1 вересня влаштувала смертельну аварію. Її Mazda на швидкості вилетіла на парковку біля торгового центру і врізалася в стіну, внаслідок чого загинула мати трьох дітей Марія Хівренко.



Чоловік загиблої Марії розповів



"Хотіла об'їхати їжачка", а вбила матір трьох дітей



28-річну Тетяну Вишневську випустили із СІЗО під заставу в 340 тисяч гривень. Коли рано-вранці вона збила 27-річну Марію Хівренко, та якраз прийшла до банкомата поповнити рахунок. У загиблої залишилося троє дітей: півторамісячний Богдан, 4-річна Віка і 7-річний Михайлик.



У той же день Марія з чоловіком Олександром повинні були відвести старшого сина в 1-й клас. Однак трапилася трагедія.



На суді Вишневська плакала і говорила, що їхала по дорозі та побачила їжачка, тому і захотіла його об'їхати. А з автомобілем нібито щось сталося. Хоча очевидці ДТП говорили, що машина мчала на великій швидкості.



"Бракує сил сказати, що мами немає"



Чоловік загиблої Олександр досі не знайшов у собі сили пояснити дітям, що сталося з їхньою мамою. "Я не знаю, як їм про це сказати", – насилу вичавлює із себе слова убитий горем батько.



Зараз він оформляє документи на опіку над дітьми та на допомогу. Що стосується фінансової сторони, то, як кажуть знайомі, сім'ї доводиться дуже туго.



Маленького Богданчика Маша годувала грудьми. Тепер його перевели на штучне вигодовування. За словами Олександра, харчування дітям вони купували на допомогу, яку виділяє держава на народження дитини. Деякий час малюка не виносили на вулицю, оскільки сильно похолодало, а теплих речей ще не було. Допомагали друзі.



Управлятися з трьома дітьми чоловікові допомагає його літня мама. Зараз він оформляє декретну відпустку, щоб бути з дітьми вдома. "Я дітей у жодному разі не кину", – каже батько.



Що стосується підозрюваної в смертельній ДТП, то її родич вийшов на зв'язок, проте поки конкретної допомоги родині Марії ніхто не надав. За його словами, щоб заплатити заставу, вони нібито заклали автомобіль.



Також Олександру потрібна юридична допомога, щоб вести судові справи, але грошей на адвокатів у сім'ї немає.



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