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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

73 нових випадки і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за добу

73 нових випадки і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 73 випадки захворювання на COVID-19.

Про це інформує ОДА.

Луцький район – 21 хворий:

Луцька ТГ – 15 хворих
Ківерцівська ТГ – 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 1 хворий
Торчинська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 25 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 13 хворих
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Литовезька ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 3 хворих
Нововолинська ТГ – 5 хворих
Овадінівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ- 1 хворий

Камінь-Каширський район – 23 хворих:

Камінь-Каширська ТГ - 16 хворих
Маневицька ТГ – 4 хворих
Прилісненська ТГ – 3 хворих

Ковельський район – 4 хворих:

Вишнівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 1 хворий
Смідинська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 1 хворий

Усього станом на 8 вересня в області зареєстрували 62 950 випадків інфекції.

Одужало – 61 253 особи (за останню добу – 7).

Летальні випадки – 1208 (за останню добу – 1: Луцька ТГ, м.Луцьк).

Методом ПЛР всього обстежено 275 114 осіб, за останню добу – 586 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь
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