73 нових випадки і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
Сьогодні, 10:23
За минулу добу на Волині зареєстрували 73 випадки захворювання на COVID-19.
Про це інформує ОДА.
Луцький район – 21 хворий:
Луцька ТГ – 15 хворих
Ківерцівська ТГ – 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 1 хворий
Торчинська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 25 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 13 хворих
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Литовезька ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 3 хворих
Нововолинська ТГ – 5 хворих
Овадінівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ- 1 хворий
Камінь-Каширський район – 23 хворих:
Камінь-Каширська ТГ - 16 хворих
Маневицька ТГ – 4 хворих
Прилісненська ТГ – 3 хворих
Ковельський район – 4 хворих:
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 1 хворий
Смідинська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 1 хворий
Усього станом на 8 вересня в області зареєстрували 62 950 випадків інфекції.
Одужало – 61 253 особи (за останню добу – 7).
Летальні випадки – 1208 (за останню добу – 1: Луцька ТГ, м.Луцьк).
Методом ПЛР всього обстежено 275 114 осіб, за останню добу – 586 осіб.
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Про це інформує ОДА.
Луцький район – 21 хворий:
Луцька ТГ – 15 хворих
Ківерцівська ТГ – 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 1 хворий
Торчинська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 25 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 13 хворих
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Литовезька ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 3 хворих
Нововолинська ТГ – 5 хворих
Овадінівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ- 1 хворий
Камінь-Каширський район – 23 хворих:
Камінь-Каширська ТГ - 16 хворих
Маневицька ТГ – 4 хворих
Прилісненська ТГ – 3 хворих
Ковельський район – 4 хворих:
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 1 хворий
Смідинська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 1 хворий
Усього станом на 8 вересня в області зареєстрували 62 950 випадків інфекції.
Одужало – 61 253 особи (за останню добу – 7).
Летальні випадки – 1208 (за останню добу – 1: Луцька ТГ, м.Луцьк).
Методом ПЛР всього обстежено 275 114 осіб, за останню добу – 586 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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