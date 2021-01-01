73 нових випадки і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за добу





Про це інформує ОДА.



Луцький район – 21 хворий:



Луцька ТГ – 15 хворих

Ківерцівська ТГ – 3 хворих

Підгайцівська ТГ – 1 хворий

Торчинська ТГ – 1 хворий

Цуманська ТГ – 1 хворий



Володимир-Волинський район – 25 хворих:



Володимир-Волинська ТГ – 13 хворих

Зимнівська ТГ – 1 хворий

Литовезька ТГ – 1 хворий

Локачинська ТГ – 3 хворих

Нововолинська ТГ – 5 хворих

Овадінівська ТГ – 1 хворий

Устилузька ТГ- 1 хворий



Камінь-Каширський район – 23 хворих:



Камінь-Каширська ТГ - 16 хворих

Маневицька ТГ – 4 хворих

Прилісненська ТГ – 3 хворих



Ковельський район – 4 хворих:



Вишнівська ТГ – 1 хворий

Ковельська ТГ – 1 хворий

Смідинська ТГ – 1 хворий

Турійська ТГ – 1 хворий



Усього станом на 8 вересня в області зареєстрували 62 950 випадків інфекції.



Одужало – 61 253 особи (за останню добу – 7).



Летальні випадки – 1208 (за останню добу – 1: Луцька ТГ, м.Луцьк).



Методом ПЛР всього обстежено 275 114 осіб, за останню добу – 586 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 73 випадки захворювання на COVID-19.Про це інформує ОДА.Луцький район – 21 хворий:Луцька ТГ – 15 хворихКіверцівська ТГ – 3 хворихПідгайцівська ТГ – 1 хворийТорчинська ТГ – 1 хворийЦуманська ТГ – 1 хворийВолодимир-Волинський район – 25 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 13 хворихЗимнівська ТГ – 1 хворийЛитовезька ТГ – 1 хворийЛокачинська ТГ – 3 хворихНововолинська ТГ – 5 хворихОвадінівська ТГ – 1 хворийУстилузька ТГ- 1 хворийКамінь-Каширський район – 23 хворих:Камінь-Каширська ТГ - 16 хворихМаневицька ТГ – 4 хворихПрилісненська ТГ – 3 хворихКовельський район – 4 хворих:Вишнівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 1 хворийСмідинська ТГ – 1 хворийТурійська ТГ – 1 хворийУсього станом на 8 вересня в області зареєстрували 62 950 випадків інфекції.Одужало – 61 253 особи (за останню добу – 7).Летальні випадки – 1208 (за останню добу – 1: Луцька ТГ, м.Луцьк).Методом ПЛР всього обстежено 275 114 осіб, за останню добу – 586 осіб.

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