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П'яний водій на Волині хотів відкупитися від поліцейських

П'яний водій на Волині хотів відкупитися від поліцейських
Вчора, 7 вересня, близько 9 години ранку, під час патрулювання у місті Ковелі працівники сектору реагування патрульної поліції виявили водія, який керував авто Renault Trafic з порушенням правил дорожнього руху.

Про це повідомляє сектор комункації поліції Волині.

Порушник керував транспортним засобом, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння. Проходити огляд на пристрої Drager він відмовився. Аби уникнути відповідальності, водій запропонував правоохоронцям кошти у розмірі 1500 гривень. Гроші він поклав між передніми сидіннями службового автомобіля.

На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 35-річним жителем Ковеля.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Окрім того, на водія склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування водієм у стані сп’яніння), ст. 121 (Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



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Теги: хабар, п'яний водій, Ковель
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