П'яний водій на Волині хотів відкупитися від поліцейських
Сьогодні, 10:50
Вчора, 7 вересня, близько 9 години ранку, під час патрулювання у місті Ковелі працівники сектору реагування патрульної поліції виявили водія, який керував авто Renault Trafic з порушенням правил дорожнього руху.
Про це повідомляє сектор комункації поліції Волині.
Порушник керував транспортним засобом, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння. Проходити огляд на пристрої Drager він відмовився. Аби уникнути відповідальності, водій запропонував правоохоронцям кошти у розмірі 1500 гривень. Гроші він поклав між передніми сидіннями службового автомобіля.
На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 35-річним жителем Ковеля.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Окрім того, на водія склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування водієм у стані сп’яніння), ст. 121 (Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комункації поліції Волині.
Порушник керував транспортним засобом, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння. Проходити огляд на пристрої Drager він відмовився. Аби уникнути відповідальності, водій запропонував правоохоронцям кошти у розмірі 1500 гривень. Гроші він поклав між передніми сидіннями службового автомобіля.
На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 35-річним жителем Ковеля.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Окрім того, на водія склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування водієм у стані сп’яніння), ст. 121 (Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю лучанина
Сьогодні, 11:07
П'яний водій на Волині хотів відкупитися від поліцейських
Сьогодні, 10:50
Медіа