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На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю лучанина

На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю лучанина
На автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Привільне, що на Рівненщині, зіткнулися мотоцикліст та вантажівка, за кермом якої перебував лучанин.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції учора, 7 вересня, близько 21 години.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що зіткнення двох транспортних засобів — мотоцикла «KAWASAKI» під керуванням 23-річного жителя села Привільне та вантажівки «MAN» з причепом під керуванням 39-річного жителя Луцька відбулося під час розвороту останньої. Від отриманих у автопригоді травм мотоцикліст загинув на місці.

Керманич вантажівки не постраждав та за результатами огляду на стан алкогольного сп’яніння був тверезий. Однак у рамках кримінального провадження у нього відібрано зразки крові.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Транспортні засоби вилучили.

У рамках кримінального провадження поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.



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Теги: Рівненщина, смертельна аварія, лучанин
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