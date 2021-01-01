На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю лучанина
Сьогодні, 11:07
На автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Привільне, що на Рівненщині, зіткнулися мотоцикліст та вантажівка, за кермом якої перебував лучанин.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції учора, 7 вересня, близько 21 години.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що зіткнення двох транспортних засобів — мотоцикла «KAWASAKI» під керуванням 23-річного жителя села Привільне та вантажівки «MAN» з причепом під керуванням 39-річного жителя Луцька відбулося під час розвороту останньої. Від отриманих у автопригоді травм мотоцикліст загинув на місці.
Керманич вантажівки не постраждав та за результатами огляду на стан алкогольного сп’яніння був тверезий. Однак у рамках кримінального провадження у нього відібрано зразки крові.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Транспортні засоби вилучили.
У рамках кримінального провадження поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.
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Про це йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції учора, 7 вересня, близько 21 години.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що зіткнення двох транспортних засобів — мотоцикла «KAWASAKI» під керуванням 23-річного жителя села Привільне та вантажівки «MAN» з причепом під керуванням 39-річного жителя Луцька відбулося під час розвороту останньої. Від отриманих у автопригоді травм мотоцикліст загинув на місці.
Керманич вантажівки не постраждав та за результатами огляду на стан алкогольного сп’яніння був тверезий. Однак у рамках кримінального провадження у нього відібрано зразки крові.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Транспортні засоби вилучили.
У рамках кримінального провадження поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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