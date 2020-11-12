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Волинянин за кермом авто наїхав на поліцейського, коли той перевіряв законність видобутку піску

Волинянин за кермом авто наїхав на поліцейського, коли той перевіряв законність видобутку піску
Поліція відкрила "кримінал" за фактом ймовірного незаконного видобутку піску в одному з урочищ поблизу селища Головне Ковельського району.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Вчора, 7 вересня, співробітник правоохоронного органу виявив вантажний автомобіль МАЗ, навантажений піском, та навантажувач. Поруч перебували двоє невідомих чоловіків. Коли працівник перевіряв законність видобутку піску, на місце приїхав ще один місцевий мешканець, почав перешкоджати правоохоронцеві у виконанні службових обов’язків та скоїв на нього наїзд, в результаті чого той отримав забої.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції з Любомля, представники якої встановили всіх причетних до конфліктної ситуації – вони з селища Головне.

Нині відомості за цими фактом внесено в ЄРДР за ч. ст. 240 КК України (порушення правил використання надр) та за ч.2 ст.345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

Нагадаємо, раніше Державна екологічна інспекція у Волинській області повідомила про факти незаконного видобування піску у двох громадах на Волині: Велицькій і Колодяжненській.

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Теги: поліція, незаконний пісок, Ковельський район
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