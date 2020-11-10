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У Луцьку затримали злодія, який крав продукти харчування з магазинів

У Луцьку затримали злодія, який крав продукти харчування з магазинів
У Луцьку оперативники викрили магазинного злодія. Правопорушником виявився 43-річний житель обласного центру.

Про це повідомляє сектор комунікації Волині.

Чоловік заходив до магазину і викрадав з торгового залу продукти харчування. Поліцейські встановили його причетність до вчинення трьох таких крадіжок. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 1 тис. грн.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену повторно.

Санкція цієї статті передбачає покарання у виді арешту на строк до шести місяців або обмеження чи позбавлення волі на строк до п'яти років. Досудове розслідування триває.

Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, крадіжки, їжа, поліція, магазини
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