У Луцьку затримали злодія, який крав продукти харчування з магазинів

У Луцьку оперативники викрили магазинного злодія. Правопорушником виявився 43-річний житель обласного центру.Про це повідомляє сектор комунікації Волині.Чоловік заходив до магазину і викрадав з торгового залу продукти харчування. Поліцейські встановили його причетність до вчинення трьох таких крадіжок. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 1 тис. грн.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену повторно.Санкція цієї статті передбачає покарання у виді арешту на строк до шести місяців або обмеження чи позбавлення волі на строк до п'яти років. Досудове розслідування триває.