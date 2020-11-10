У Луцьку затримали злодія, який крав продукти харчування з магазинів
Сьогодні, 17:52
У Луцьку оперативники викрили магазинного злодія. Правопорушником виявився 43-річний житель обласного центру.
Про це повідомляє сектор комунікації Волині.
Чоловік заходив до магазину і викрадав з торгового залу продукти харчування. Поліцейські встановили його причетність до вчинення трьох таких крадіжок. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 1 тис. грн.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену повторно.
Санкція цієї статті передбачає покарання у виді арешту на строк до шести місяців або обмеження чи позбавлення волі на строк до п'яти років. Досудове розслідування триває.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє сектор комунікації Волині.
Чоловік заходив до магазину і викрадав з торгового залу продукти харчування. Поліцейські встановили його причетність до вчинення трьох таких крадіжок. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 1 тис. грн.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену повторно.
Санкція цієї статті передбачає покарання у виді арешту на строк до шести місяців або обмеження чи позбавлення волі на строк до п'яти років. Досудове розслідування триває.
Фото - ілюстративне
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