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На Волині п'янючий водій фури заснув за кермом і злетів з дороги

На Волині п'янючий водій фури заснув за кермом і злетів з дороги
Сьогодні вночі, 8 вересня, на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) 117 км сталася аварія.

Про це повідомляє пресслужба патурльної поліції у Волинській області.

Прибувши на місце події, патрульні встановили, що водій вантажівки MAN TGN з напівпричепом Spier під час руху заснув, внаслідок чого здійснив з’їзд з дороги та пошкодив дорожній знак. Транспортний засіб отримав механічні пошкодження.

На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.

Під час спілкування патрульні виявили у 56-річного керманича вантажівки ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою спеціального технічного засобу, який показав — 2.39 проміле.

На особу патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу), ч. 1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані сп’яніння) КУпАП. Матеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення.

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Теги: аварія, Волинь, вантажівка, п'яний водій
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