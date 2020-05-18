На Волині п'янючий водій фури заснув за кермом і злетів з дороги
Сьогодні, 12:19
Сьогодні вночі, 8 вересня, на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) 117 км сталася аварія.
Про це повідомляє пресслужба патурльної поліції у Волинській області.
Прибувши на місце події, патрульні встановили, що водій вантажівки MAN TGN з напівпричепом Spier під час руху заснув, внаслідок чого здійснив з’їзд з дороги та пошкодив дорожній знак. Транспортний засіб отримав механічні пошкодження.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.
Під час спілкування патрульні виявили у 56-річного керманича вантажівки ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою спеціального технічного засобу, який показав — 2.39 проміле.
На особу патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу), ч. 1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані сп’яніння) КУпАП. Матеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба патурльної поліції у Волинській області.
Прибувши на місце події, патрульні встановили, що водій вантажівки MAN TGN з напівпричепом Spier під час руху заснув, внаслідок чого здійснив з’їзд з дороги та пошкодив дорожній знак. Транспортний засіб отримав механічні пошкодження.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.
Під час спілкування патрульні виявили у 56-річного керманича вантажівки ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою спеціального технічного засобу, який показав — 2.39 проміле.
На особу патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу), ч. 1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані сп’яніння) КУпАП. Матеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку зустріли призерів чемпіонату світу з шашок. ФОТО
Сьогодні, 12:46
На Волині п'янючий водій фури заснув за кермом і злетів з дороги
Сьогодні, 12:19
Трудове рабство на Волині: на відомому ток-шоу вразили подробицями гучної історії. ВІДЕО
Сьогодні, 12:17
Найкращі умови для оренди офісу в Києві*
Сьогодні, 11:55
Медіа