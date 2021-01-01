Волинянка вирощує приблизно пів сотні сортів винограду біля свого дому

Галина Борис з Володимира вирощує виноград вже 11 років. Невелике захоплення з року в рік ставало масштабнішим. Тепер на присадибній ділянці у жінки дозріває біля 50 сортів винограду.



Спочатку жінка вирощувала виноград у невеликих кількостях, лише для сім’ї. З роками почала насаджувати більше кущів, з яких виживали не всі, пише



Тоді Галина і стала цікавитися особливостями догляду за різними сортами виноградних ягід.



“Мій перший кущ вимерз і тоді я почала читати, яка специфіка вирощування винограду. Так захоплення з часом перетворилося в основний вид діяльності, який тепер ще й може приносити прибуток”, – розповідає жінка.



З часом Галина навчилася вирощувати виноград, адаптований до погодних умов і різних рослинних захворювань.



Кожен сорт дозріває в різний час, і як тільки він достигне – його відразу розкуповують. Тому багато кущів уже напівголі. А це значить, що виноград дійсно смачний. Є мускатні сорти винограду, з яких жінка виготовляє сухе вино.



Більша частина винограду на ділянці в Галини – не морозостійка. Пізні сорти на зиму жінка обрізає та прикріплює до землі – під снігом ягода переносить холод та повноцінно дозріває. Проте є і такий сорт, який витримує -20 і -30 градусів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з Володимира вирощує виноград вже 11 років. Невелике захоплення з року в рік ставало масштабнішим. Тепер на присадибній ділянці у жінки дозріває біля 50 сортів винограду.Спочатку жінка вирощувала виноград у невеликих кількостях, лише для сім’ї. З роками почала насаджувати більше кущів, з яких виживали не всі, пише БУГ Тоді Галина і стала цікавитися особливостями догляду за різними сортами виноградних ягід.“Мій перший кущ вимерз і тоді я почала читати, яка специфіка вирощування винограду. Так захоплення з часом перетворилося в основний вид діяльності, який тепер ще й може приносити прибуток”, – розповідає жінка.З часом Галина навчилася вирощувати виноград, адаптований до погодних умов і різних рослинних захворювань.Кожен сорт дозріває в різний час, і як тільки він достигне – його відразу розкуповують. Тому багато кущів уже напівголі. А це значить, що виноград дійсно смачний. Є мускатні сорти винограду, з яких жінка виготовляє сухе вино.Більша частина винограду на ділянці в Галини – не морозостійка. Пізні сорти на зиму жінка обрізає та прикріплює до землі – під снігом ягода переносить холод та повноцінно дозріває. Проте є і такий сорт, який витримує -20 і -30 градусів.

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