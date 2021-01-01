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Волинянка вирощує приблизно пів сотні сортів винограду біля свого дому

Волинянка вирощує приблизно пів сотні сортів винограду біля свого дому
Галина Борис з Володимира вирощує виноград вже 11 років. Невелике захоплення з року в рік ставало масштабнішим. Тепер на присадибній ділянці у жінки дозріває біля 50 сортів винограду.

Спочатку жінка вирощувала виноград у невеликих кількостях, лише для сім’ї. З роками почала насаджувати більше кущів, з яких виживали не всі, пише БУГ.

Тоді Галина і стала цікавитися особливостями догляду за різними сортами виноградних ягід.

“Мій перший кущ вимерз і тоді я почала читати, яка специфіка вирощування винограду. Так захоплення з часом перетворилося в основний вид діяльності, який тепер ще й може приносити прибуток”, – розповідає жінка.

З часом Галина навчилася вирощувати виноград, адаптований до погодних умов і різних рослинних захворювань.
Волинянка вирощує приблизно пів сотні сортів винограду біля свого дому

Кожен сорт дозріває в різний час, і як тільки він достигне – його відразу розкуповують. Тому багато кущів уже напівголі. А це значить, що виноград дійсно смачний. Є мускатні сорти винограду, з яких жінка виготовляє сухе вино.

Більша частина винограду на ділянці в Галини – не морозостійка. Пізні сорти на зиму жінка обрізає та прикріплює до землі – під снігом ягода переносить холод та повноцінно дозріває. Проте є і такий сорт, який витримує -20 і -30 градусів.
Волинянка вирощує приблизно пів сотні сортів винограду біля свого дому
Волинянка вирощує приблизно пів сотні сортів винограду біля свого дому
Волинянка вирощує приблизно пів сотні сортів винограду біля свого дому
Волинянка вирощує приблизно пів сотні сортів винограду біля свого дому
Волинянка вирощує приблизно пів сотні сортів винограду біля свого дому
Волинянка вирощує приблизно пів сотні сортів винограду біля свого дому
Волинянка вирощує приблизно пів сотні сортів винограду біля свого дому
Волинянка вирощує приблизно пів сотні сортів винограду біля свого дому



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Теги: господарство, виноград
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