У Луцьку муніципали розігнали стихійний ринок біля автостанції. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Вчора, 7 вересня, «Група швидкого реагування» та протидії стихійній торгівлі департаменту муніципальної варти ліквідувала стихійну торгівлю на території автобусної станції №1.
Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.
Територія знаходиться у користуванні ПрАТ «Волинське обласне підприємство Автобусних станцій».
З метою наведення порядку на вказаній території департамент муніципальної варти, керуючись ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення, провів 15 вилучень предметів торгівлі з рук у громадян.
У випадках влаштування такої торгівлі на вказаній території, департамент буде проводити такі дії і далі.
"Відповідальність за торгівлю з рук у невстановленому місці ( на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах, парках і т.д.) – є адміністративним правопорушенням за яке передбачена відповідальність за статтями 152 та 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді накладення штрафу з конфіскацією предметів торгівлі або без такої", - йдеться у повідомленні муніципалів.
Сьогодні, як заявляють, порушень не зафіксовано, на території зберігається порядок.
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Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.
Територія знаходиться у користуванні ПрАТ «Волинське обласне підприємство Автобусних станцій».
З метою наведення порядку на вказаній території департамент муніципальної варти, керуючись ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення, провів 15 вилучень предметів торгівлі з рук у громадян.
У випадках влаштування такої торгівлі на вказаній території, департамент буде проводити такі дії і далі.
"Відповідальність за торгівлю з рук у невстановленому місці ( на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах, парках і т.д.) – є адміністративним правопорушенням за яке передбачена відповідальність за статтями 152 та 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді накладення штрафу з конфіскацією предметів торгівлі або без такої", - йдеться у повідомленні муніципалів.
Сьогодні, як заявляють, порушень не зафіксовано, на території зберігається порядок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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