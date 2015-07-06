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У Луцьку муніципали розігнали стихійний ринок біля автостанції. ФОТО

У Луцьку муніципали розігнали стихійний ринок біля автостанції. ФОТО
Вчора, 7 вересня, «Група швидкого реагування» та протидії стихійній торгівлі департаменту муніципальної варти ліквідувала стихійну торгівлю на території автобусної станції №1.

Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.

Територія знаходиться у користуванні ПрАТ «Волинське обласне підприємство Автобусних станцій».

З метою наведення порядку на вказаній території департамент муніципальної варти, керуючись ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення, провів 15 вилучень предметів торгівлі з рук у громадян.

У випадках влаштування такої торгівлі на вказаній території, департамент буде проводити такі дії і далі.

"Відповідальність за торгівлю з рук у невстановленому місці ( на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах, парках і т.д.) – є адміністративним правопорушенням за яке передбачена відповідальність за статтями 152 та 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді накладення штрафу з конфіскацією предметів торгівлі або без такої", - йдеться у повідомленні муніципалів.

Сьогодні, як заявляють, порушень не зафіксовано, на території зберігається порядок.
У Луцьку муніципали розігнали стихійний ринок біля автостанції. ФОТО
У Луцьку муніципали розігнали стихійний ринок біля автостанції. ФОТО
У Луцьку муніципали розігнали стихійний ринок біля автостанції. ФОТО

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Теги: мінципали, автостанція, торгівля, ліквідація
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