Розшукують безвісти зниклого 38-річного волинянина
Сьогодні, 12:50
Розшукують Сухарєва Сергія Анатолійовича, 1983 р.н., жителя села Дроздні Ковельського району.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Останній раз чоловіка бачили 5 вересня в селі Селець Ковельського району. Нині його місце перебування невідоме.
Прикмети: волосся світле русяве, очі блакитні.
Був одягнений: светр, футболка, спортивні штани темно-синього кольору. При собі мав велосипед рожевого кольору.
Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місце перебування чоловіка, повідомити за телефонами: 03352-53284, 0634357494 або "102".
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Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Останній раз чоловіка бачили 5 вересня в селі Селець Ковельського району. Нині його місце перебування невідоме.
Прикмети: волосся світле русяве, очі блакитні.
Був одягнений: светр, футболка, спортивні штани темно-синього кольору. При собі мав велосипед рожевого кольору.
Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місце перебування чоловіка, повідомити за телефонами: 03352-53284, 0634357494 або "102".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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