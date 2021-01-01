Розшукують безвісти зниклого 38-річного волинянина

Сухарєва Сергія Анатолійовича, 1983 р.н., жителя села Дроздні Ковельського району.



Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.



Останній раз чоловіка бачили 5 вересня в селі Селець Ковельського району. Нині його місце перебування невідоме.



Прикмети: волосся світле русяве, очі блакитні.



Був одягнений: светр, футболка, спортивні штани темно-синього кольору. При собі мав велосипед рожевого кольору.



Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місце перебування чоловіка, повідомити за телефонами: 03352-53284, 0634357494 або "102".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують, 1983 р.н., жителя села Дроздні Ковельського району.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Останній раз чоловіка бачили 5 вересня в селі Селець Ковельського району. Нині його місце перебування невідоме.Прикмети: волосся світле русяве, очі блакитні.Був одягнений: светр, футболка, спортивні штани темно-синього кольору. При собі мав велосипед рожевого кольору.Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місце перебування чоловіка, повідомити за телефонами: 03352-53284, 0634357494 або "102".

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