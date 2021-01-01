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Розшукують безвісти зниклого 38-річного волинянина

Розшукують безвісти зниклого 38-річного волинянина
Розшукують Сухарєва Сергія Анатолійовича, 1983 р.н., жителя села Дроздні Ковельського району.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Останній раз чоловіка бачили 5 вересня в селі Селець Ковельського району. Нині його місце перебування невідоме.

Прикмети: волосся світле русяве, очі блакитні.

Був одягнений: светр, футболка, спортивні штани темно-синього кольору. При собі мав велосипед рожевого кольору.

Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місце перебування чоловіка, повідомити за телефонами: 03352-53284, 0634357494 або "102".

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Теги: розшук, Дроздні
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