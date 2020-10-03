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У Києві матір знімала порно зі своєю 5-річною донькою

У Києві матір знімала порно зі своєю 5-річною донькою
У Києві судитимуть жінку, яка виготовляла порно за участю малолітньої доньки.

Про це інформують у пресслужбі Київської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка упродовж 2017 - 2019 років вчиняла розпусні дії щодо своєї малолітньої доньки та фіксувала це на камеру. У подальшому файли з дитячою порнографією горе-мати розповсюджувала через мережу Інтернет.

На момент початку кримінального правопорушення дівчинці було 5 років.

У ході обшуків за місцем проживання 28-річної жінки на мобільному телефоні та флеш-накопичувачах правоохоронці виявили та вилучили численні фото та відео дитячої порнографії.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва обвинувальний акт скеровано до суду.

За вчинене жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Теги: порнографія, Київ, матір, дочка, прокуратура
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