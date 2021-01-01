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В Україні подешевшає цукор

В Україні подешевшає цукор
В Україні найближчим часом можуть знизитися ціни на цукор - з нинішніх 30 до 22-25 гривень за кілограм.

Про це в ефірі одного з телеканалів 7 вересня повідомив генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон, пише ТСН.

Так, за його словами, основною причиною падіння цін є початок нового сезону цукроваріння.

"Ціни на цукор, цілком можливо, найближчим часом знизяться до 22-25 грн/кг, але водночас нижче за 20 грн/кг ціна навряд чи буде через низку інших факторів – таких, як високі ціни на цукор на світовому ринку", – пояснив Сластьон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на цукор в Україні за рік зросли на понад 80% та стали вдвічі більшими, ніж у Європі. Виробництво цукру в Україні за минулий сезон (вересень 2020 - серпень 2021) скоротилося до 1,1 млн тонн, що на третину менше в порівнянні з попереднім сезоном (1,48 млн тонн). Через дефіцит цукрових буряків країна імпортувала як сировину, так і готовий цукор.

Цього сезону (вересень 2021 - серпень 2022) в Міністерстві економіки України очікують збільшення на 30% виробництва цукру – до 1,4 млн тонн.

РОМАН ЛЕЩЕНКО РОЗПОВІВ ПРО РИНОК ЗЕМЛІ, ЦІНИ НА ПРОДУКТИ ТА КОМПЕНСАЦІЮ АГРАРІЯМ

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Теги: цукор, ціни
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