Перевірка документів, огляд автомобілів: на Волині відбудуться антитерористичні навчання
Сьогодні, 13:12
Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України у Волинській області проведе антитерористичні навчання у північних прикордонних районах регіону.
Про це інформує пресслужба УСБ України у Волинській області.
Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам у прикордонних районах.
У ході тренувань під посиленим захистом перебувають об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної системи. У навчаннях беруть участь правоохоронці Волинської та Рівненської областей, а саме: регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії.
Тренувальні заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних та з неухильним дотриманням прав і свобод громадян.
Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.
Громадян просять інформувати правоохоронців за номером телефону довіри 097 7 911 911 у випадках:
прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;
виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;
отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.
«Дякуємо громадянам за розуміння необхідності проведення антитерористичних навчань», – додали у пресслужбі УСБУ у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба УСБ України у Волинській області.
Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам у прикордонних районах.
У ході тренувань під посиленим захистом перебувають об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної системи. У навчаннях беруть участь правоохоронці Волинської та Рівненської областей, а саме: регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії.
Тренувальні заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних та з неухильним дотриманням прав і свобод громадян.
Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.
Громадян просять інформувати правоохоронців за номером телефону довіри 097 7 911 911 у випадках:
прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;
виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;
отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.
«Дякуємо громадянам за розуміння необхідності проведення антитерористичних навчань», – додали у пресслужбі УСБУ у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Перевірка документів, огляд автомобілів: на Волині відбудуться антитерористичні навчання
Сьогодні, 13:12
У Києві матір знімала порно зі своєю 5-річною донькою
Сьогодні, 13:00
Розшукують безвісти зниклого 38-річного волинянина
Сьогодні, 12:50
У Луцьку зустріли призерів чемпіонату світу з шашок. ФОТО
Сьогодні, 12:46
Медіа