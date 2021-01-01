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Перевірка документів, огляд автомобілів: на Волині відбудуться антитерористичні навчання

Перевірка документів, огляд автомобілів: на Волині відбудуться антитерористичні навчання
Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України у Волинській області проведе антитерористичні навчання у північних прикордонних районах регіону.

Про це інформує пресслужба УСБ України у Волинській області.

Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам у прикордонних районах.

У ході тренувань під посиленим захистом перебувають об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної системи. У навчаннях беруть участь правоохоронці Волинської та Рівненської областей, а саме: регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії.

Тренувальні заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних та з неухильним дотриманням прав і свобод громадян.

Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

Громадян просять інформувати правоохоронців за номером телефону довіри 097 7 911 911 у випадках:

прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;
виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;
отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.
«Дякуємо громадянам за розуміння необхідності проведення антитерористичних навчань», – додали у пресслужбі УСБУ у Волинській області.

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Теги: антитерористичні навчання, СБУ, Волинь
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