Перевірка документів, огляд автомобілів: на Волині відбудуться антитерористичні навчання

Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України у Волинській області проведе антитерористичні навчання у північних прикордонних районах регіону.Про це інформує пресслужба УСБ України у Волинській області.Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам у прикордонних районах.У ході тренувань під посиленим захистом перебувають об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної системи. У навчаннях беруть участь правоохоронці Волинської та Рівненської областей, а саме: регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії.Тренувальні заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних та з неухильним дотриманням прав і свобод громадян.Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.Громадян просять інформувати правоохоронців за номером телефону довіри 097 7 911 911 у випадках:прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.«Дякуємо громадянам за розуміння необхідності проведення антитерористичних навчань», – додали у пресслужбі УСБУ у Волинській області.