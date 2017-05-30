Конгресмени США, політики ЄС, депутати Луцькради: хто є на Молитовному сніданку





Про це повідомляє видання



Для участі у IX Національному молитовному сніданку до Києва прибули конгресмен США від штату Каліфорнія Хуан Варгас, конгресмен США від штату Пенсильванія, співголова українського кокусу в Конгресі США Браян Фітцпатрік та Боб МакЮен – конгресмен США п’яти скликань від штату Огайо, радник Президента Рональда Рейгана, який допомагав Україні на етапі становлення її незалежності.



«Планується, що участь у сніданку візьмуть приблизно 1000 учасників із 15 країн світу, а саме: керівництво нашої держави, урядовці, провідні політики України та ряд впливових закордонних гостей, серед яких парламентарі США, провідні політики країн Європейського Союзу і навіть з Бразилії» – зазначила Анна Пуртова, співголова оргкомітету.



Крім того, у Молитовному сніданку візьмуть участь відомі представники української творчої інтелігенції, журналісти, освітяни, науковці, військові капелани, управлінці та бізнесмени. Знову приєднається до заходу український актор та співак Михайло Хома («Дзідзьо»).



З власних джерел В'ячеслав Рубльов, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад та міський голова Луцька Ігор Поліщук. Також у Молитовному сніданку приймают участь депутати Луцької міської ради: Андрій Разумовський, Віталій Бондар, Вікторія Майборода, Катерина Шкльода, Михайло Наход та Тарас Шкітер. Також на заході присутній радник голови Волинської ОДА з питань ветеранів та учасників АТО (ООС) Олександр Калюжний («Харківський») та директор КП «Волиньприродресурс» Анатолій Капустюк.



«Цього дня мав нагоду відвідати IX Національний молитовний сніданок України, який об’єднав політиків, представників релігійних конфесій, освітян та науковців, військових, а також міжнародних партнерів України. Сьогодні не було політики – були українці й ті, хто любить Україну. Люди, які вірять в Бога, моляться за мир у нашій країні, за її народ. У Молитовному сніданку також взяли участь предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній, католики та протестанти, народні депутати, спікер Верховної Ради, урядовці та конгресмени США. Слава Господу! Слава Україні! P.S. Дякую Павлу Унгуряну та усім організаторам!», – написав у Фейсбуці учасник заходу, депутат Луцької міської ради Тарас Шкітер.







Тарас Шкітер та Михайло Наход – депутати Луцької міської ради від фракції «Громадянського руху «СВІДОМІ»



Національні молитовні сніданки в Києві проводяться вже дев’ять років поспіль і вважаються найбільшими в Європі. Цьогорічний сніданок присвячений 30-річчю Незалежності України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві розпочався ІХ Національний Молитовний сніданок України. Цього року він присвячений 30-річчю Незалежності України.Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ. Для участі у IX Національному молитовному сніданку до Києва прибули конгресмен США від штату Каліфорнія, конгресмен США від штату Пенсильванія, співголова українського кокусу в Конгресі СШАта– конгресмен США п’яти скликань від штату Огайо, радник Президента, який допомагав Україні на етапі становлення її незалежності.«Планується, що участь у сніданку візьмуть приблизно 1000 учасників із 15 країн світу, а саме: керівництво нашої держави, урядовці, провідні політики України та ряд впливових закордонних гостей, серед яких парламентарі США, провідні політики країн Європейського Союзу і навіть з Бразилії» – зазначила, співголова оргкомітету.Крім того, у Молитовному сніданку візьмуть участь відомі представники української творчої інтелігенції, журналісти, освітяни, науковці, військові капелани, управлінці та бізнесмени. Знову приєднається до заходу український актор та співак).З власних джерел ІА Конкурент стало відомо, хто з відомих волинян бере участь у ІХ Національному Молитовному сніданку. Зокрема, наразі відомо, що участь у заході беруть: народний депутат України, голова Волинської обласної радита міський голова Луцька. Також у Молитовному сніданку приймают участь депутати Луцької міської ради:та. Також на заході присутній радник голови Волинської ОДА з питань ветеранів та учасників АТО (ООС)(«Харківський») та директор КП «Волиньприродресурс»«Цього дня мав нагоду відвідати IX Національний молитовний сніданок України, який об’єднав політиків, представників релігійних конфесій, освітян та науковців, військових, а також міжнародних партнерів України. Сьогодні не було політики – були українці й ті, хто любить Україну. Люди, які вірять в Бога, моляться за мир у нашій країні, за її народ. У Молитовному сніданку також взяли участь предстоятель ПЦУ Митрополит, католики та протестанти, народні депутати, спікер Верховної Ради, урядовці та конгресмени США. Слава Господу! Слава Україні! P.S. Дякую Павлу Унгуряну та усім організаторам!», – написав у Фейсбуці учасник заходу, депутат Луцької міської ради Тарас Шкітер.Тарас Шкітер та Михайло Наход – депутати Луцької міської ради від фракції «Громадянського руху «СВІДОМІ»Національні молитовні сніданки в Києві проводяться вже дев’ять років поспіль і вважаються найбільшими в Європі. Цьогорічний сніданок присвячений 30-річчю Незалежності України.

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