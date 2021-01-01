В Україні легалізували криптовалюту: що це означає





За нього проголосувало 276 депутатів,



Мінцифра формуватиме та забезпечуватиме реалізацію державної політики щодо розвитку нового ринку, а також сприятиме адаптації законодавства України про оборот віртуальних активів до міжнародних стандартів, захищатиме права учасників ринку.



Ухвалення базового закону галузі є важливою частиною легалізації ринку віртуальних активів в Україні, адже визначений правовий статус віртуальних активів надає юридичний захист користувачам та учасникам ринку. Бізнес зможе працювати офіційно та захистити власні віртуальні активи від ймовірних зловживань. Країна отримає додаткові податкові надходження в бюджет, які сплачуватимуть криптокомпанії.



Закон базується на актуальних стандартах регулювання операцій із віртуальними активами міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (ФАТФ). Прийняті норми встановлюють правила для постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів і сприятимуть детінізації цього ринку.



«Ринок віртуальних активів — це додаткова точка для зростання цифрової економіки в Україні. Легалізація віртуальних активів створює передумови для запуску цього інноваційного ринку в Україні. Вже незабаром іноземні та українські постачальники послуг, пов’язані з оборотом віртуальних активів, зокрема, криптобіржі, зможуть офіційно працювати в нашій юрисдикції. Розвиток нової індустрії дозволить залучити прозорі інвестиції та посилить імідж нашої країни як високотехнологічної держави», — зазначив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Щоб провадити діяльність, пов’язану з оборотом віртуальних активів, постачальники послуг повинні будуть розкрити структуру власності для можливості встановлення кінцевих бенефіціарних власників. Такі власники повинні мати бездоганну ділову репутацію, а також запровадити внутрішні процедури фінансового моніторингу для запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.



«Легалізація віртуальних активів сприятиме активній реєстрації криптокомпаній в Україні. Зокрема, ухвалення профільного законодавства стимулюватиме залучення на український ринок іноземних бірж, що стане потужним стимулом для подальшого розвитку криптосфери в Україні. Банки відкриватимуть для них рахунки та проводитимуть операції з новим класом активів. Впевнений, що суспільство, бізнес та держава всебічно виграють від легалізації нового сектору економіки», — сказав заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.



Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій із віртуальними активами, але не раніше дня опублікування цього Закону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 8 вересня, Верховна Рада України в цілому ухвалила законопроєкт «Про віртуальні активи», який дозволить запустити легальний ринок віртуальних активів в Україні.За нього проголосувало 276 депутатів, йдеться на сайті Міністерства цифрової трансформації України.Мінцифра формуватиме та забезпечуватиме реалізацію державної політики щодо розвитку нового ринку, а також сприятиме адаптації законодавства України про оборот віртуальних активів до міжнародних стандартів, захищатиме права учасників ринку.Ухвалення базового закону галузі є важливою частиною легалізації ринку віртуальних активів в Україні, адже визначений правовий статус віртуальних активів надає юридичний захист користувачам та учасникам ринку. Бізнес зможе працювати офіційно та захистити власні віртуальні активи від ймовірних зловживань. Країна отримає додаткові податкові надходження в бюджет, які сплачуватимуть криптокомпанії.Закон базується на актуальних стандартах регулювання операцій із віртуальними активами міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (ФАТФ). Прийняті норми встановлюють правила для постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів і сприятимуть детінізації цього ринку.«Ринок віртуальних активів — це додаткова точка для зростання цифрової економіки в Україні. Легалізація віртуальних активів створює передумови для запуску цього інноваційного ринку в Україні. Вже незабаром іноземні та українські постачальники послуг, пов’язані з оборотом віртуальних активів, зокрема, криптобіржі, зможуть офіційно працювати в нашій юрисдикції. Розвиток нової індустрії дозволить залучити прозорі інвестиції та посилить імідж нашої країни як високотехнологічної держави», — зазначив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформаціїЩоб провадити діяльність, пов’язану з оборотом віртуальних активів, постачальники послуг повинні будуть розкрити структуру власності для можливості встановлення кінцевих бенефіціарних власників. Такі власники повинні мати бездоганну ділову репутацію, а також запровадити внутрішні процедури фінансового моніторингу для запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.«Легалізація віртуальних активів сприятиме активній реєстрації криптокомпаній в Україні. Зокрема, ухвалення профільного законодавства стимулюватиме залучення на український ринок іноземних бірж, що стане потужним стимулом для подальшого розвитку криптосфери в Україні. Банки відкриватимуть для них рахунки та проводитимуть операції з новим класом активів. Впевнений, що суспільство, бізнес та держава всебічно виграють від легалізації нового сектору економіки», — сказав заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ITЗакон набирає чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій із віртуальними активами, але не раніше дня опублікування цього Закону.

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