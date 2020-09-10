На Волинь прийшло перше бабине літо





Про найбільш актуальні прогнози погоди на цей та наступний тиждень Світлана Дриганюк.



«На щастя, на тепло чекати вже не доведеться, бо ось воно, прийшло. Саме цей тиждень дасть змогу волинянам сповна насолодитися сонцем і приємною погодою. А ось з вівторка, 14 вересня, буде дещо прохолодніше. Температура повітря впаде на 2-3 градуси. Окрім того, цього тижня небо чисте, відкрите, тому повітря гарно прогрівається, а з наступного сонце буде чергуватися із хмарами, тому на таке ж тепло очікувати не слід», – каже метеорологиня.



Тож, до вихідних включно на Волині прогнозують сонячну суху погоду, подекуди з невеликою хмарністю. Вітер південний та південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, вдень – 20-25 градусів з позначкою «плюс». Орієнтовно такими ж будуть погодні умови й у понеділок, 13 вересня.



«Протягом тижня на Волині буде хороша й тепла осіння погода. Це дуже схоже на перше «бабине літо», проте особисто я ще не бачила літаючих ниточок павутини. Наступне може прийти десь у жовтні. Така погода протримається до вівторка, 14 вересня. Нічна температура збережеться у межах від +6 до +11 градусів, а вдень коливатиметься від 18 до 22 градусів вище нуля», – зазначила Світлана Дриганюк.



Синоптикиня радить волинянам сміливо планувати найближчий вікенд на свіжому повітрі, зокрема насолодитися «тихим полюванням» в осінньому лісі.



«Вересень – перехідний місяць від літа до осені. Далі настає справжня осінь із дощами та прохолодою. Тому потрібно сповна використовувати кожний погожий день і насолоджуватися теплом, особливо на вихідних», – додає фахівчиня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До кінця тижня волиняни матимуть змогу сповна насолодитися сонячними й теплими осінніми днями. Утім, далі погода дещо зміниться.Про найбільш актуальні прогнози погоди на цей та наступний тиждень Інформаційному агентству Волинські Новини розповіла провідний синоптик Волинського обласного центру гідрометеорології«На щастя, на тепло чекати вже не доведеться, бо ось воно, прийшло. Саме цей тиждень дасть змогу волинянам сповна насолодитися сонцем і приємною погодою. А ось з вівторка, 14 вересня, буде дещо прохолодніше. Температура повітря впаде на 2-3 градуси. Окрім того, цього тижня небо чисте, відкрите, тому повітря гарно прогрівається, а з наступного сонце буде чергуватися із хмарами, тому на таке ж тепло очікувати не слід», – каже метеорологиня.Тож, до вихідних включно на Волині прогнозують сонячну суху погоду, подекуди з невеликою хмарністю. Вітер південний та південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, вдень – 20-25 градусів з позначкою «плюс». Орієнтовно такими ж будуть погодні умови й у понеділок, 13 вересня.«Протягом тижня на Волині буде хороша й тепла осіння погода. Це дуже схоже на перше «бабине літо», проте особисто я ще не бачила літаючих ниточок павутини. Наступне може прийти десь у жовтні. Така погода протримається до вівторка, 14 вересня. Нічна температура збережеться у межах від +6 до +11 градусів, а вдень коливатиметься від 18 до 22 градусів вище нуля», – зазначила Світлана Дриганюк.Синоптикиня радить волинянам сміливо планувати найближчий вікенд на свіжому повітрі, зокрема насолодитися «тихим полюванням» в осінньому лісі.«Вересень – перехідний місяць від літа до осені. Далі настає справжня осінь із дощами та прохолодою. Тому потрібно сповна використовувати кожний погожий день і насолоджуватися теплом, особливо на вихідних», – додає фахівчиня.

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