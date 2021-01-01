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Качок волинянина подушив сусідський пес: чоловік звернувся у поліцію

Качок волинянина подушив сусідський пес: чоловік звернувся у поліцію
На Волині волинянин поскаржився у поліцію, бо пес подушив його качок.

Про це пише Волинь-нова

Житель Рожища Луцького району випадково побачив, як сусідський собака душить його качок і носить у двір свого хазяїна.

На жаль, чоловік побачив завзятого «мисливця-годувальника» запізно. Чотирилапий уже встиг загризти 11 качок.

Потерпілий зазнав збитків на суму 3500 гривень.

Всі подробиці інциденту з'ясовує поліція.

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Теги: собака, качки
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