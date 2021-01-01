Качок волинянина подушив сусідський пес: чоловік звернувся у поліцію
Сьогодні, 20:31
На Волині волинянин поскаржився у поліцію, бо пес подушив його качок.
Про це пише Волинь-нова
Житель Рожища Луцького району випадково побачив, як сусідський собака душить його качок і носить у двір свого хазяїна.
На жаль, чоловік побачив завзятого «мисливця-годувальника» запізно. Чотирилапий уже встиг загризти 11 качок.
Потерпілий зазнав збитків на суму 3500 гривень.
Всі подробиці інциденту з'ясовує поліція.
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Про це пише Волинь-нова
Житель Рожища Луцького району випадково побачив, як сусідський собака душить його качок і носить у двір свого хазяїна.
На жаль, чоловік побачив завзятого «мисливця-годувальника» запізно. Чотирилапий уже встиг загризти 11 качок.
Потерпілий зазнав збитків на суму 3500 гривень.
Всі подробиці інциденту з'ясовує поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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